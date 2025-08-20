В России собрали более 2500 автомобилей марки Tenet

В текущем году за июль и неполный август с конвейера завода «АГР холдинг» в Калуге в общей сложности сошло больше 2500 паркетников с шильдиком Tenet. Поначалу стартовало производство SUV под названием Т8, затем к нему присоединился Т7.

Об этом в своем официальном телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Первым на калужском предприятии стали выпускать Tenet Т8. Процесс изначально проходил в режиме технологической и крупноузловой сборки. Позже на конвейер поставили Т7, который стал первой моделью, запущенной в серию по полному циклу. Торжественный запуск производства состоялся 12 августа.

Эксперт обратил внимание, что в середине лета россияне поставили на учет 25 кросоверов Т8. И все они были зарегистрированы на юридических лиц. Это любопытно, но неудивительно, ведь о начале свободных продаж Tenet еще официально не объявлял.

Кстати, точной даты старта реализации автомобилей бренда на отечественном рынке нет до сих пор, цены производитель пока тоже держит в секрете. По мнению г-на Целикова, продажи откроют с наступлением осени — в сентябре.

Ранее портал «АвтоВзгзгляд» подробно рассказал о всех известных на данный момент особенностях кроссоверов Tenet Т7 и Т8, раскрыв подробности в день премьеры каждой из моделей. Подробнее о «семерке» можно узнать тут, а о «восьмерке» — здесь.