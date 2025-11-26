За исполкомовским рублем: АВТОВАЗ опять надеется на поддержку государства

Очередное феерическое заявление главы АВТОВАЗа Максима Соколова у экспертов портала «АвтоВзгляд» не вызвало особого интереса. Ибо и так было понятно, какие мысли бродят в голове топ-менеджера — госзакупки должны производиться исключительно из ассортимента, предоставляемого отечественными производителями, несомненным лидером которых является его компания.

«Скорее Дунай потечет вспять и небо упадет на землю, чем сдастся Измаил», — кажется, что-то в этом роде изрек великий сераскер Айдозле-Мехмет-паша лет так двести с лишком назад с непоколебимой уверенностью. Не менее тверд в своих убеждениях президент АВТОВАЗа Максим Соколов, убежденный в непотопляемости и в исключительном, безусловном праве на место под солнцем вверенного ему предприятия.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ? НЕТ, НЕ В КУРСЕ

Как заявил г-н Соколов, госзакупки автомобилей российского производства необходимо распространить на госкомпании и другие подконтрольные государству организации. Агентство ТАСС цитирует его слова: «Из таких системных мер, что хотелось бы отметить, хотя об этом уже много говорил президент нашей страны, и государством введены достаточно жесткие требования по локализации автомобилей при закупке для государственных и муниципальных нужд... Конечно, это требование нужно распространить и для всех госкомпаний, других юридических лиц, которые находятся под контролем государства».

Вам ясно? Мне — скорее туманно, но общий смысл вполне понятен. Главу АВТОВАЗа беспокоит ситуация, в которой ныне пребывает компания — доля ее продукции по итогам за 10 месяцев 2025 года составила всего 25,5% рынка, в то время как китайские бренды оккупировали 53,7%, что явный непорядок. Причем, влияние отечественного автогиганта имеет явную тенденцию к снижению — к октябрю 2024-го он контролировал 27,3% рынка.

Фото: аvtovzglyad.ru

Максим Юрьевич справедливо предполагает, что в следующем году жесткие внешние условия продолжат давить на автопроизводителей, работать им станет еще сложнее. Корень проблем видится и в высокой ставке Банка России, и в ужесточении условий кредитования, и в демпинге со стороны китайского автопрома.

Впрочем, с последним он, похоже, немного переборщил: даже дешевые «китайцы» сейчас куда дороже, чем его «Лады». Другое дело, что и качество у его конкурентов повыше будет. И тем не менее, г-н президент абсолютно прав: в ближайшем будущем ожидать коренного улучшения конъюнктуры не стоит.

— Так что же делать? — забеспокоился Балаганов. — Как снискать хлеб насущный?

— Надо мыслить, — сурово сказал Остап. — Меня, например, кормят идеи. Я не протягиваю лапу за кислым исполкомовским рублем.

Беда в том, что АВТОВАЗ не особо напрягается, чтобы продемонстрировать свою конкурентоспособность и кормится не идеями, а как раз исполкомовским рублем.

НЕ В КОНЯ КОРМ

Старания получить значительную часть госзаказа на служебные автомобили не лишены шанса на успех. И это станет далеко не первым подарком судьбы, помогающим компании оставаться на плаву. Далеко за примерами ходить не надо. Взять хотя бы продавленную Минпромторгом новую систему расчета так называемого «утильсбора». А закон о локализации такси? Был ли для принятия этих решений задействован лоббистский потенциал АВТОВАЗа — сие науке, конечно, не известно.

Фото: аvtovzglyad.ru

Никто этого не знает, и никогда теперь не узнает. Не знаем же мы вот до сих пор: царь Борис убил царевича Димитрия или же наоборот?

Лично мне очень импонирует идея неумолимо пересадить наших депутатов, чиновников и топ-менеджеров государственных контор на «Ауры», «Весты» и что там еще имеется в ассортименте тольяттинцев. Но только в воспитательном плане: пусть на своей шкуре прочувствуют ощущения простых водителей.

Однако на самом деле хотелось бы испытывать за отечественный автопром не стыд, а гордость. Глядя же на технологический уровень нынешних вазовских поделок, неизбежно понимаешь, что ждать сего момента торжества придется долго. Попутно прямо-таки подмывает поинтересоваться: когда же все усилия, прилагаемые государством для поддержания штанов АВТОВАЗа, помогут вытащить его продукцию из XX в XXI век?

И куда деваются собственные немалые инвестиции предприятия, о которых докладывает сам г-н Соколов: «Что касается объемов инвестиционной программы, то в прошлом году это была цифра почти 40 млрд рублей. В этом году мы выйдем на планку, наверное, 45 млрд и планируем в нашем непростом, очень напряженном финансовом плане аналогичные объемы инвестиций и в следующем году». Пока что не в коня корм.