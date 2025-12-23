Тупые и упорные: безумная идея климатической нейтральности добивает автопром Европы

Еврокомиссия не решилась переступить рамки очерченного ей же самой убийственного плана по переводу автомобильной отрасли на электротягу. Несмотря на все вопли и стенания погибающих производителей Старого Света, она с упорством, достойным лучшего применения, продолжает биться головой в стену. Впрочем, портал «АвтоВзгляд» в этом и не сомневался.

Самый последний пакет мер, призванный остановить аннигиляцию отрасли, которого как манны небесной ожидали европейские автостроители, вновь оказался порождением глобалистского доктринерства. Вместо реальных шагов по реанимации загибающегося производства, Комиссия лишь отсрочила окончательный и бесповоротный переход на «экологически чистый» транспорт, перенеся его с 2035 на 2050 год. Мейнстримом политики ЕС по-прежнему осталось безумное стремление к «климатической нейтральности».

МОЛЬБЫ БИЗНЕСА ПРОПАЛИ ВТУНЕ

О чем просили евробюрократов промышленники? Всего лишь одуматься, принять реальность, не педалировать производство нерентабельного продукта и дать возможность выпускать товар, реально пользующийся спросом и приносящий прибыль. Это пошло бы на пользу всем, поскольку именно автоотрасль пока еще играет ключевую роль в поддержании индустриальной мощи ЕС, создает миллионы рабочих мест и стимулирует технологические инновации.

Однако мольбы бизнеса в очередной раз были очевиднейшим образом проигнорированы. Принятый Еврокомиссией документ безжалостно развеял все его надежды, ибо «пакет мер поддерживает сильный рыночный сигнал в отношении автомобилей с нулевым уровнем выбросов (ZEV)... Инициатива по корпоративным автомобилям будет способствовать внедрению автомобилей с нулевым и низким уровнем выбросов. Комплексная программа поддержки автомобильной отрасли повышает конкурентоспособность за счет экономии затрат». Короче, затяните пояса и не рыпайтесь, неукоснительно следуя по указанному вам светлому пути.

Теперь у нас вид приятный и аккуратный, как сказал отец, отрубив голову своему сынишке, чтобы излечить его от косоглазия.

Фото: Oleg Spiridonov/globallookpress.com

В мутном озере велеречивых пассажей пакета при большом усердии можно наткнуться на единственный содержательный островок: «С 2035 года автопроизводители должны будут соблюдать целевой показатель сокращения выбросов выхлопных газов на 90%, а оставшиеся 10% выбросов должны быть компенсированы за счет использования низкоуглеродистой стали, произведенной в ЕС, или за счет электронного топлива и биотоплива.

Это позволит подключаемым гибридам (PHEV), автомобилям с увеличенным запасом хода, мягким гибридам и автомобилям с двигателями внутреннего сгорания продолжать играть свою роль и после 2035 года, в дополнение к полностью электрическим (EV) и водородным автомобилям".

Что прикажете? День я кончил так же беспутно, как и начал.

КОММЕНТИРОВАТЬ — ТОЛЬКО ПОРТИТЬ

Пребывая в неиллюзорном восторге от собственной несгибаемости, вся еврошайка разразилась восхищенными комментариями в свой адрес.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии: «Поскольку технологии быстро трансформируют мобильность, а геополитика меняет глобальную конкуренцию, Европа остается в авангарде экологически чистому глобальному развитию».

Фото: Roman Naumov/globallookpress.com

Стефан Сежурне, исполнительный вице-президент по вопросам процветания и промышленной стратегии: «В совокупности эти меры — наша обязанность по восстановлению индустриального лидерства Европы, одновременно с лидерством в борьбе с глобальным изменением климата».

Валдис Домбровскис, комиссар по экономике и производительности: «Мы полны решимости двигаться в этом направлении, продолжать наше дело и обеспечить нашей автомобильной промышленности простые, понятные, благоприятные и предсказуемые правила, необходимые ей для процветания».

Вопке Хукстра, комиссар по вопросам климата, нулевых выбросов и чистого роста: «Мы хотим, чтобы наша промышленность стала лидером перехода к низкоуглеродной экономике, потому что это лучше всего для нашего климата, конкурентоспособности и независимости».

Апостолос Цицикостас, комиссар по экологически устойчивому транспорту и туризму: «С помощью сегодняшнего автомобильного пакета мы укрепляем конкурентоспособность отрасли, вводя гибкость в нормы выбросов CO₂ для легковых и грузовых автомобилей и создавая технологически нейтральную структуру».

НАСИЛИЕ НАД ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ

Реакция автостроителей не заставила себя ждать. Из уст генерального директора Stellantis Антонио Филоса незамедлительно последовала гневная отповедь. В интервью Financial Times он заявил со всей прямотой: «Новый пакет мер для автопрома, предложенный ранее на этой неделе Европейским союзом, ставит под угрозу инвестиции производителей в регионе... Этот пакет не справляется со своей задачей. В нем не предусмотрено никаких срочных мер, необходимых для возвращения европейской автоотрасли к росту».

Фото: Victor Lisitsyn/globallookpress.com

Действительно, новые предписания ЕС не решают ни одной из ключевых проблем. Более того, внятно не прописана декларированная дорожная карта для легких коммерческих автомобилей. Неясно, в чем заключается столь распиаренная гибкость в отношении целевых показателей на 2030 год для легковых авто.

Опираясь на опубликованный документ, невозможно привлечь достаточное финансирование в автомобилестроение. А без дополнительных инвестиций невозможно восстановить устойчивую работу отрасли, жизненно важной для сохранения рабочих мест в Европе и прямо влияющей на благосостояние всего населения.

Вместо этого автопроизводителей и поставщиков комплектующих поставили в зависимость от обстоятельств, которые они никак не могут контролировать. Это касается, в частности, использования экологически чистой стали и возобновляемых видов топлива для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

В очередной раз идеологемы в Евросоюзе взяли верх над здравым смыслом. Ну что ж, нам-то расстраиваться не о чем. Хотя BMW все-таки жалко.