Volga на марше: куда приведет китайцев избранный ими путь локализации

Бренд Volga, еще не вышедший толком на российский рынок, уже привлек к себе пристальное внимание. Недавно о нем весьма одобрительно отозвался также и глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Портал «АвтоВзгляд» тоже решил внести в обсуждение свои пять копеек.

В кулуарах «Конвенции РОАД 2026» глава ассоциации Алексей Подщеколдин поделился с журналистами своими соображениями по поводу потенциального успеха нижегородского стартапа. Во-первых, возрожденная Volga собрана на базе моделей Geely. Во-вторых, в Нижнем Новгороде всегда была развита автомобильная индустрия, там много специалистов, и цены на рынке труда не московские. В-третьих, это очень серьезный проект. Ну а в-четвертых — ложка дегтя: если цена у копии будет хотя бы на 10-15% выше, чем у оригинала, продажи сократятся как минимум наполовину.

КРЯКАЮТ ПО-КИТАЙСКИ

Как ни опровергало руководство АО «Производство легковых автомобилей», которому принадлежит бренд, родственную связь Volga с Geely, никто ему так и не поверил. Американский поэт Джеймс Уиткомб Райли сказал: «Когда я вижу птицу, которая ходит как утка, плавает как утка и крякает как утка, я называю эту птицу уткой». Аналогичная история случилась с Geely Preface, Monjaro и Atlas, превратившимися легким движением руки в Volga С50, К50 и К40. Только вот крякают они все равно по-китайски, какими шильдиками их не маскируй.

Если все это действительно так, то получается, что Geely решилась все-таки локализовать свое производство в России. В свете последних шагов, предпринятых нашими министерствами, это кажется наиболее разумным выходом для компании, которая намерена здесь закрепиться. Под своими родными брендами китайцы «светиться» не рискуют — уж очень боятся американских санкций. А так есть шанс, пусть и небольшой, избежать рестрикций — мол, я не я, и лошадь не моя. Естественно, никого такой финт ушами не обманет, но формальная отговорка имеется.

Лично я отношусь и к Geely в целом, и к ее кроссоверу Monjaro весьма положительно. Так что выбор нижегородцами партнера вполне оправдан. Кроме того, в самостоятельном плавании отечественным производителям ничего хорошего не светит, поскольку в технологическом плане они сильно отстали даже от тех же китайцев — АВТОВАЗ тому иллюстрацией. А наши чиновники и эффективные менеджеры не очень-то стремятся наверстывать упущенное, ибо это хлопотно и не денежно.

Выпуск иностранного автомобиля под отечественной маркой пока остается единственным способом порадовать покупателя чем-то более-менее приличным. Интересно, что и зарубежные эксперты смотрят на проект без привычного скепсиса. Так, никогда не отличавшийся особой русофилией ресурс Auto Bild не исключил в будущем поставок Volga в Германию — после отменены эмбарго, введенного из-за спецоперации на Украине.

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ

Ну, о хорошем достаточно. Поговорим теперь о сомнительном, которого в истории с возрождением «Волги» немало. Во-первых, логотип с латиницей. Даже если руководство АО «Производство легковых автомобилей» страстно желает продавать свои машины за рубеж, то можно было бы ограничить любовь к иноземным буквам экспортными вариантами, оставив для внутреннего рынка кириллицу. Как это практикуют со своими иероглифами китайцы.

Сам выбор советского бренда для выпуска китайских автомобилей также не кажется удачным. Поначалу это действительно создало некий информационный повод, в который с удовольствием поиграли СМИ. Однако рано или поздно дело дойдет до конкретной работы с потребителями, не сильно верящими в могущество отечественного автопрома. Им придется полунамеками объяснять, что на самом деле таится под шильдиком Volga.

И, наконец, цена. Наши водители привыкли к тому, что низкое качество российских автомобилей компенсируется их относительной дешевизной. От Volga они будет ожидать того же, но получит продукт по цене Geely — не самого бюджетного бренда.

Локализация на первых порах действительно снизить цену не поможет. Однако прежде, чем заслужить компенсацию утильсбора, нужно сделать весьма масштабные инвестиции в проект. Таким образом, намерение Geely локализоваться можно оценить только положительно. Но правильность избранного для этого пути докажет только время.