Грязная работа: немецкий автопром обвинили в экологическом непотребстве

Ученые буквально напали на автопром ФРГ. Они обвинили его в том, что страны, производящие автомобили с надписью «сделано в Германии», приносят в жертву свою экологию, тогда как основные сливки снимают непосредственно немцы. Портал «АвтоВзгляд» призывает научное сообщество поумерить пыл, ведь получать львиную долю прибыли за счет проектирования, инжиниринга и брендинга, при этом вынося за рубеж энергозатратные и трудоемкие этапы производства — распространенная стратегия, в которой нет ничего предосудительного.

Все мы не враги себе, поэтому легко и с удовольствием включаем рациональный эгоизм везде, где это возможно. В сфере производства такой подход встречается вообще сплошь и рядом. Можете не соглашаться, осуждать — без толку. Данность все равно не переиначить. Выпуск чего бы то ни было всегда сопряжен в большей или меньшей степени с загрязнением окружающей среды, так что бренды охотно стараются перенести этот этап из своих стран куда подальше. В идеале — за границу.

Недавно европейские исследователи, занимающиеся проблемами на стыке экономики и экологии, опубликовали научную статью, главный тезис которой следующий: автомобильная промышленность ФРГ получает прибыль, в то время как выбросы парниковых газов — удел других стран, где массово сосредоточены немецкие автозаводы. Нельзя не согласиться с этим выводом, тем более что так называемый «экспорт загрязнения» — давняя практика.

Как правило, компании переносят производства на территорию государств с менее строгим экологическим законодательством. Если же оставлять грязные промышленные процессы у себя, то тогда не избежать огромных затрат на соблюдение жестких эконорм. Ничего личного — только деньги.

Так вот, возвращаясь к выбросам от производства немецких авто, 63% из них пришлись не на саму Германию: 22% дыма из труб заводов вдыхали жители других стран по всей Европе, а 41% — за ее пределами. И подобное, как бы кощунственно это ни звучало, нормально. В рамках экономической науки существует концепция «кривой улыбки».

Суть ее проста и сводится к тому, что максимальная прибыль от создания любого продукта приходится на начальные (разработка, дизайн) и конечные (маркетинг, брендинг, продажи) стадии, а минимальная — на производство. Выглядит несправедливо? В каком-то смысле так оно и есть.

С другой стороны, концепция четко дает компаниям понять, что простое копирование товаров не обеспечивает высокую прибыль, поэтому необходимо инвестировать в бренд и уникальность. А еще лучше — развивать свое, не превращаясь банально в «фабрику мира», способную похвастаться разве что дешевой рабочей силой.

Тенденция по перемещению производственных объектов за кордон действительно позволяет значимо сокращать уровень загрязнения внутри страны. Для справки, это способствовало снижению выделения CO2 в ЕС на 24% по сравнению с показателями 2008 года. Однако весь парадокс в том, что при этом общемировой объем выбросов по-прежнему остается высоким, а чаще даже растет из-за менее совершенных технологий на новых местах сборки.

Скажем, Китай уже прошел через данный процесс, став «Меккой автоиндустрии» и отсюда еще сильнее погрузившись в смог, а сейчас, ужесточая свои внутренние экотребования, сам начинает массово переносить производства — как пример, в страны Юго-Восточной Азии.

Но только ли прыткостью в вопросе сбережения собственной экологии можно объяснить масштабный переезд немецких автомобильных заводов за пределы Германии? Не совсем, поскольку немаловажную роль играет здесь также отказ от дешевых российских углеводородов и дикие экологические рамки, навязанные партией «Зеленых».

Солнечная и ветряная энергия не в состоянии стать надежной заменой для традиционных источников энергии, так что производить немецкие машины на родине нынче попросту невыгодно, а все рассказы о невероятной экологической сознательности — от лукавого.