День зарплаты: сколько зарабатывают на российских заводах, выпускающих грузовики

Отечественные автопроизводители регулярно жалуются на нехватку рабочих рук: мол, не желает молодежь идти трудиться на завод! Вроде уже и условия создали, и соцпакет организовали, и пропаганда трубит из каждого «утюга». А воз и ныне там: если не брать «ценных специалистов», то в штатной ведомости будут дыры. И в этот неловкий момент хочется уточнить одну немаловажную деталь: а что с зарплатами-то? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Роботы — роботами, но для работы любому конвейеру, даже самому современному и технологичному, нужен человек. Более того, ни одна нейросеть пока не в состоянии выпить весь чай за бухгалтерию, просидеть стул до дыр за охрану и разворовать весь склад за складских. Производству нужны люди, которым, что удивительно и даже как-то по-мещански, придется платить заработную плату.

«Зряплату», как уместно шутят в просторных московских офисах. Минимальный размер оплаты труда в России — 19 242 рубля, но курьер в Москве, поговаривают, зарабатывает примерно в 7 раз больше, а начитавшись «этих ваших интернетов», подрастающее поколение предпочтет неистово нарушать ПДД на электровелосипеде в столице, чем выйти «к станку».

Пока «целевиков» в российских вузах снова не ввели, так что завлекать на производство приходится самим заводам. Дело непростое, но есть один крайне актуальный лайфхак, позволяющий все же найти среди отсутствующих желающих нужное количество работников: предложить достойную и актуальную хотя бы на местном, региональном уровне оплату труда.

Фото globallookpress.com

Ту самую зарплату, которая позволит будущему заводчанину не только выжить, но и однажды, если очень повезет и Центробанк одумается, приобрести продукцию родного предприятия. Так сколь же сегодня готовы платить рабочему классу автозаводы, выпускающие грузовики?

КамАЗ

Более 350 вакансий у ПАО «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Многовато будет, но причина находится быстро: специалист группы привлечения персонала, во-первых, тоже только разыскивается, а во-вторых, будет получать 45 000 рублей. Негусто даже для Набережных Челнов. Слесарю на конвейере предлагают от 59 000 до 76 000 руб. Сварщику — от 67 269. Механику автоколонны — от 78 000. Инженеру — от 65 000.

Куда больше заработает слесарь по ремонту автомобилей — от 100 000 «деревянных». Контролер станочных и слесарных работ — от 46 500 до 60 000. Контролер ОТК — от 43 000, можно без опыта! Ну и «на сладкое», чтобы грустные новости с конвейера одного из крупнейших предприятий страны находили отклик в сердце: специалист по работе с клиентами — от 50 000, а главный специалист по входному контролю — от 55 000.

Фото globallookpress.com

ГАЗ

В Нижнем Новгороде предложения привлекательнее: на Горьковском автозаводе ищут порядка 150 человек, а зарплаты заметно выше. Так, простой рабочий на производство получит от 60 000 рублей, водитель погрузчика — от 70 000, токарь — от 78 000, станочник широкого профиля — от 85 000, слесарь-ремонтник — от 85 000, слесарь — 90 000, фрезеровщик — от 100 000.

Множество вакансий указаны без оклада. Видимо, оценивать будут по претенденту, а практически все предложения завода имеют отметку «от», а не «до», как на многих других отечественных предприятиях. На ГАЗе также присутствует неплохой социальный пакет, в том числе оплата обедов, и отсутствуют «ценные специалисты», что тоже может вполне быть рассмотрено как конкурентное преимущество предприятия.

Фото globallookpress.com

УРАЛ

Сотня вакансий на автозаводе в Миассе, причем практически во всех сферах: от официанта в столовую до руководителей проектов. Самые низкие оклады — на комбинате питания. Кухня во все времена привлекала своими возможностями, о чем управленцы старой волны помнят и отказываются стимулировать сотрудников окладной частью.

Далее следуют вакансии под грифом «специалист» без какой-либо конкретики, но с зарплатами до 48 000 рублей. Экономистов-финансистов в Миассе тоже особо не ценят — до 50 000 руб. Инженеры получают от 40 000 до 60 000, технолог — до 62 000, инженер-конструктор — до 70 000. Ведущий инженер — до 75 000.

Рабочие специальности оцениваются в 57 000 рублей слесарю-ремонтнику, 70 000 — механику, 75 000 — сварщику, от 78 000 получит фрезеровщик, 96 500 — пуско-наладчик станков. Начальник цеха в на «Урале» получит от 150 000 рублей.