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КамАЗ переведет свою технику на отечественную электронику

В импортозамещении компонентов поможет компания «Итэлма»

Концерн КамАЗ, выпускающий грузовые автомобили и автобусы, намерен увеличить долю импортозамещенных комплектующих в своей продукции. Автопроизводитель собирается оснащать свою технику российскими электронными блоками, которые заодно позволят снизить стоимость электроники.

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Автор
Максим Орлов

Изображение КамАЗ переведет свою технику на отечественную электронику

Новую архитектуру на санкционно-стойкой элементной базе предоставит компания «Итэлма», являющаяся крупнейшим разработчиком и поставщиком автомобильной электроники в нашей стране. Заявлено, что блоки управления для грузовиков и автобусов получат отечественные печатные платы, пассивные электронные компоненты и разъемы. А позднее к ним добавятся российские микросхемы и микроконтроллеры.

— В настоящее время мы испытываем в нашем Научно-техническом центре новые электронные блоки НПП «Итэлма», которые должны существенно снизить стоимость комплекта автоэлектроники в автомобиле. В ближайшее время мы планируем начать их массовое внедрение. Полученные в ходе совместной работы инженерные решения могут быть также применены на автомобилях «Москвич», что мы уже прорабатываем с коллегами из НПП «Итэлма», — заявил гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин.