Эксперты объяснили, почему перевозчики не любят подержанные китайские грузовики

Ситуация на вторичном рынке комтранса серьезно изменилась относительно предыдущего года, считают эксперты. Но лидерство по-прежнему за отечественными марками. Портал «АвтоВзгляд разобрался, что происходит в сегменте подержанных коммерческих автомобилей.

Продажи грузовых авто с пробегом в 2024 году сокращаются вслед за спадом продаж новых транспортных средств, отмечает технический специалист компании «Krauf Автозапчасти» Андрей Коромыслов. За январь-июнь, по данным агентства «Автостат», было реализовано 102,8 тыс. — на 8% меньше грузовиков, чем за тот же период прошлого года.

В лидерах продаж КамАЗ (26,2 тыс. или 25,4%), «ГАЗ» (8,8 тыс.) и белорусский МАЗ (7,1 тыс.). Также в пятерке самых продаваемых на вторичном рынке — Mercedes-Benz и Volvo. Китайских моделей пока немного: бренд Shacman замыкает ТОП-10. Однако поскольку за последние пару лет «китайцы» прочно заняли нишу ушедших из России иностранных брендов, по мере увеличения сроков эксплуатации их доля будет расти, уверен эксперт.

«Вторичка» в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) за первые шесть месяцев 2024-го «просела» до 179,1 тыс., на 8% относительно аналогичного периода прошлого года (хотя продажи новых машин выросли на 29%). Безусловный лидер — ГАЗ (73,4 тыс. шт. или чуть больше 40% рынка) с моделями ГАЗ-3302 и «Газель NEXT». На втором месте — УАЗ. Также в «топе» Volkswagen, Mercedes-Benz и Ford.

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Продажи автобусов с пробегом за первые шесть месяцев 2024-го, как подсчитал «Автостат», выросли на 10% в сравнении с 2023-м, до 8,2 тыс. В лидерах, опять же, российская продукция: «ПАЗы» занимают 43% рынка (3511 шт.), на втором месте ЛиАЗ (949 шт.), на третьем — Hyundai (512 шт.). Также в пятерке российские «Волгабас» и НефАЗ. Самые популярные модели автобусов с пробегом — ПАЗ-3205 и ПАЗ-3204.

При этом «басы» — самый малочисленный сегмент вторичного рынка комтранса, замечает генеральный директор сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Дмитрий Демчук. Их доля составляет около 3%.

Продажи китайских брендов на рынке подержанного комтранса за январь-август увеличились в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 10% рынка. В дальнейшем доля китайских марок, как ожидается, вырастет, но есть некоторые сложности, отмечает эксперт. Локальные перевозчики все еще с осторожностью относятся к «китайцам» — не каждая «поднебесная» машина готова выдержать российское бездорожье. Проблема в мягком металле в конструкции грузовиков из КНР: он не выдерживает регулярных нагрузок. Из-за нарушений норм по тоннажу грузоперевозок автомобили значительно перегружаются, и «китайцы» ломаются даже при небольшом пробеге.

Фото globallookpress.com

— Например, у Shacman после 15 тыс. км выходит из строя карданный вал. В сравнении с Volvo, покинувшей российский рынок, это слишком низкий порог износостойкости. Европейские конкуренты Shacman могут пройти около 500 тыс. км до ремонта.

Также возникают вопросы к качеству электрики, электроники, шумоизоляции, утепления кабин и реального ресурса двигателей китайских грузовиков, — рассказывает Демчук.

Цены на грузовые авто с пробегом в России в 2024 году увеличились на 26% по сравнению с концом прошлого года, указывает эксперт. Средняя цена подержанного грузовика составляет 3,15 млн. рублей. Прицепы на вторичном рынке подорожали на 28%, примерно до 4 млн. рублей. Тракторы выросли в цене на 8% и обходятся покупателям приблизительно по 7 млн. рублей.

В дальнейшем существенное влияние на рынок коммерческого транспорта с пробегом, по оценке Коромыслова, будут оказывать сохранение санкций, повышение ставок утилизационного сбора, рост ключевой ставки ЦБ и ужесточение условий сертификации ввозимой техники. Поэтому значительного роста рынка в 2024-м ожидать не стоит, не исключен даже спад. Основные доли рынка останутся за прежними отечественными лидерами.

Фото globallookpress.com

Демчук, в свою очередь, соглашается, что повышение коэффициентов утильсбора окажет особое влияние на ситуацию. Он уточняет, что ставка для машин с двигателем свыше 3,5 л в 2024 году вырастет примерно до 2 284 750 руб., в 2025 году — приблизится к 2 742 300 руб. В августе 2023 года коэффициент для грузовиков уже повышали, что вызвало удорожание как иностранных, так и российских машин. В конечном итоге утильсбор «ложится на плечи» конечного потребителя. Ожидается, что это приведет к укреплению спроса в более доступных сегментах, включая вторичный рынок.

В сегменте легких и среднетоннажных подержанных авто продолжится рост цен, в то время как в крупнотоннажном сегменте — они снизятся, отмечает эксперт. К концу года ожидается стабилизация спроса и его умеренный рост в пределах 10-15%. В результате усиления ценовой конкуренции с рынка могут уйти небольшие игроки, которые сосредоточены исключительно на продаже грузовиков и не уделяют внимания послепродажному обслуживанию.