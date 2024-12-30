Тяжелый труд: как подобрать моторное масло для грузовиков Shacman

С исходом в 2022 году всех известных импортеров тяжелой коммерческой техники рынок заметно изменился: все больше и больше предприятий делают выбор в пользу продукции автопрома «восточного партнера» — Китая. И здесь особняком стоит грузовая техника Shacman, которая оперативно отвоевала себе заметный кусок рынка. Лучший автомобиль — это новый автомобиль, тут не поспоришь, но оговорочка обязательно найдется. Вернее — уже нашлась. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Грузовики Shacman все чаще встречаются на российских дорогах: строительные компании и девелоперы, «дорожники» и разработчики недр, оставшись без традиционных поставщиков, оперативно переключились на китайских. И выбора не было, и предложение вовремя подоспело, и работать надо — вот и поехали к нам «Шахманы» в огромных количествах, закрывая те позиции, где раньше были сплошь «Маны» да «Ивеки».

Новые машины, богато оснащенные и технически мало отличимые от именитых европейцев, конечно, понравились водителям, произвели впечатление на завгаров и вписались в «железные парки» предприятий. Но транспорт стареет, а коммерческий, несмотря на повышенный, заложенный еще с завода ресурс, делает это весьма оперативно, учитывая тяжелейшие условия эксплуатации: здесь и климат, и расстояния, и площадки, и традиции русской стройки, в рамках которых без перегруза на проезжую часть не выезжает ни одна машина.

Более того, у китайской техники есть одна родовая болячка, разобраться с которой не смогли даже «русские Левши»: обслуживать и ремонтировать ее непросто, поскольку ни регламентов, ни мануалов, ни запчастей днем с огнем не сыщешь. Все знания — это внутренние наработки последних трех, почти, лет.

А поводов себя исследовать «китайский Mercedes», как величаво именуют Shacman продавцы, дал с избытком. Пользователи пишут, что он «похож на немца, да не совсем», то есть, одно другим не взаимозаменяемо, да и качество вообще несравнимо: от долгих месяцев реальных испытаний китайцы традиционно отказались, отдав все на откуп стендам, а проверку техники в тяжелых условиях переложили на плечи пользователя.

Вот и хлебнули российские предприниматели «лиха», когда счетчик километров начал «наполняться»: посыпались моторы. Причем претензии были даже к вроде как прижившемуся у нас Cummins: индекс ISF не гарантировал в его китайском исполнении никакой стабильности и не позволял стабильно планировать обслуживание. Хотя, казалось бы, повторимся, давно эти моторы уже изучены.

Фото портала АвтоВзгляд.

Но основная масса грузовиков Shacman шла с «доморощенными» дизельными двигателями Weichai, родственными хорошо известным у нас мотором «Штаер». Однако, австрийские корни не гарантировали европейского качества: тот же WP13 оказался настолько не готов к российским условиям эксплуатации, что посыпался массово после 150 000 км пробега. Для легковушки — это, конечно, уже результат, но для комтранса — только завершение обкатки!

Отсутствие датчика давления картерных газов в тандеме с единственным датчиком давления масла исправно приводит к поездке «насухую»: масло «даванёт» из-под всех сальников и прокладок, а водитель этого просто не замечает. Китайцы умудрились сделать неремонтопригодный коленвал — его нельзя шлифовать из-за специфического напыления — маслонасос «наедается» разной грязи, а теплообменник забивает стружкой. В результате — переборка, которая стоит не дешевле покупки нового двигателя. И так — по кругу. Достойная перспектива?

Чтобы продлить жизнь китайскому грузовику, требуется крайняя внимательность, если не сказать, дотошность к обслуживанию и содержанию. Тут думать надо! И ни в коем случае не пренебрегать обслуживанием: как его периодичностью, так и качеством расходных материалов. В первую очередь речь идет о моторном масле. «Китаец» к нему оказался чертовски привередлив.

Итак, грузовики Shacman в России представлены с моторами Weichai wp10, wp12 и wp13, а также с двигателями Cummins и Yuchai экологических классов Евро 4 и 5. Масла для них нужны стандартов CI-4 или ACEA E7. Точные параметры можно, и подчеркиваем, нужно «узнать» у мануала по эксплуатации автомобиля, который несложно найти в интернете, а так же в бардачке при покупке машины. Нарушения, даже минимальные, к которым привыкли отечественные пользователи техники на базе знаний, полученных при эксплуатации нашей, а так же импортной техники «старых брендов», в случае «поднебесного автопрома» неприменимы. Альтернатива — чудовищные вложения и длительный простой.

Фото производителя.

Что выбрать в качестве моторного масла для своего парка грузовиков Shacman? В первую очередь, конечно, можно рассмотреть китайские же масла. Они создавались с учётом особенностей строения двигателей и применяемых материалов. Например, Lopal DuraRev P700 CI-4 10W-40. Это специализированное моторное масло для применения в парках грузовой техники с дизельными двигателями.

Создано для строительной и карьерной техники, автобусов, грузовиков, легкого комтранса, сельскохозяйственной техники, а также другой магистральной и внедорожной техники с требованиями моторного масла уровня свойств 10W-40 API CI-4. Масла Lopal льют на многих китайских конвейерах, а в России его пока еще просто найти в оригинальном, а не поддельном, исполнении. Не обратили еще внимание «пираты» на этот бренд, чем и стоит воспользоваться.

Так же внимание можно обратить на масла немецкого бренда REINWELL, локализованные в России, а точнее, на продукт 10W-40 CI-4. Это «синтетика» с адаптированным для российских условий пакетом присадок, которая подойдет в случае использования высокосернистого топлива.

Называя вещи своими именами, для машин, в баки которых регулярно попадает не ДТ, а «печник», что на широких просторах нашей Необъятной случается, увы, регулярно. REINWELL 10W-40 CI-4 разработано для дизельных и бензиновых двигателей, может смешиваться со стандартными моторными маслами аналогичных спецификаций и соответствует широкому спектру самых популярных моторов. Обладает хорошей термоокислительной стабильностью.

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Из импортного, как точно подметил персонаж популярного кинофильма, на отечественном рынке можно обратить внимание еще на два немецких бренда. Для дизельных грузовиков, работающих в тяжелых условиях, хорошо зарекомендовало себя BIZOL Truck Primary 10W-40 — всесезонное моторное масло с составом, созданным для максимальных интервалов замены.

Масло способно обеспечить надежную защиту от износа, а его устойчивость к старению дает возможность для максимальных интервалов замены. А если вы приобрели себе современный и экологичный грузовик на газовом топливе, то можно обратить внимание на моторное LIQUI MOLY Top Tec Truck 4050 10W-40, которое подходит для всесезонного применения в газовых грузовиках. Оно снижает трение, чем защищает от износа и обеспечивает длительную чистоту двигателя.

Таким образом, вполне очевидно, что выбор есть. Доступное и достойное моторное масло сможет позволить себе любой «железный парк», перед которым стоит задачу сберечь технику и тщательно следить за ресурсом «китайца» Shacman.

Он, конечно, никакой не «Мерседес», но иного в наших широтах пока нет, следовательно, предстоит работать с тем, что доступно. Это правило актуально и для техники, и для расходных материалов к ней.