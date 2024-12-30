Тяжелый труд: как подобрать моторное масло для грузовиков Shacman

Грузовики Shacman все чаще встречаются на российских дорогах: строительные компании и девелоперы, «дорожники» и разработчики недр, оставшись без традиционных поставщиков, оперативно переключились на китайских. И выбора не было, и предложение вовремя подоспело, и работать надо — вот и поехали к нам «Шахманы» в огромных количествах, закрывая те позиции, где раньше были сплошь «Маны» да «Ивеки».
Новые машины, богато оснащенные и технически мало отличимые от именитых европейцев, конечно, понравились водителям, произвели впечатление на завгаров и вписались в «железные парки» предприятий. Но транспорт стареет, а коммерческий, несмотря на повышенный, заложенный еще с завода ресурс, делает это весьма оперативно, учитывая тяжелейшие условия эксплуатации: здесь и климат, и расстояния, и площадки, и традиции русской стройки, в рамках которых без перегруза на проезжую часть не выезжает ни одна машина.
Более того, у китайской техники есть одна родовая болячка, разобраться с которой не смогли даже «русские Левши»: обслуживать и ремонтировать ее непросто, поскольку ни регламентов, ни мануалов, ни запчастей днем с огнем не сыщешь. Все знания — это внутренние наработки последних трех, почти, лет.
А поводов себя исследовать «китайский Mercedes», как величаво именуют Shacman продавцы, дал с избытком. Пользователи пишут, что он «похож на немца, да не совсем», то есть, одно другим не взаимозаменяемо, да и качество вообще несравнимо: от долгих месяцев реальных испытаний китайцы традиционно отказались, отдав все на откуп стендам, а проверку техники в тяжелых условиях переложили на плечи пользователя.
Вот и хлебнули российские предприниматели «лиха», когда счетчик километров начал «наполняться»: посыпались моторы. Причем претензии были даже к вроде как прижившемуся у нас Cummins: индекс ISF не гарантировал в его китайском исполнении никакой стабильности и не позволял стабильно планировать обслуживание. Хотя, казалось бы, повторимся, давно эти моторы уже изучены.
Но основная масса грузовиков Shacman шла с «доморощенными» дизельными двигателями Weichai, родственными хорошо известным у нас мотором «Штаер». Однако, австрийские корни не гарантировали европейского качества: тот же WP13 оказался настолько не готов к российским условиям эксплуатации, что посыпался массово после 150 000 км пробега. Для легковушки — это, конечно, уже результат, но для комтранса — только завершение обкатки!
Отсутствие датчика давления картерных газов в тандеме с единственным датчиком давления масла исправно приводит к поездке «насухую»: масло «даванёт» из-под всех сальников и прокладок, а водитель этого просто не замечает. Китайцы умудрились сделать неремонтопригодный коленвал — его нельзя шлифовать из-за специфического напыления — маслонасос «наедается» разной грязи, а теплообменник забивает стружкой. В результате — переборка, которая стоит не дешевле покупки нового двигателя. И так — по кругу. Достойная перспектива?
Чтобы продлить жизнь китайскому грузовику, требуется крайняя внимательность, если не сказать, дотошность к обслуживанию и содержанию. Тут думать надо! И ни в коем случае не пренебрегать обслуживанием: как его периодичностью, так и качеством расходных материалов. В первую очередь речь идет о моторном масле. «Китаец» к нему оказался чертовски привередлив.
Итак, грузовики Shacman в России представлены с моторами Weichai wp10, wp12 и wp13, а также с двигателями Cummins и Yuchai экологических классов Евро 4 и 5. Масла для них нужны стандартов CI-4 или ACEA E7. Точные параметры можно, и подчеркиваем, нужно «узнать» у мануала по эксплуатации автомобиля, который несложно найти в интернете, а так же в бардачке при покупке машины. Нарушения, даже минимальные, к которым привыкли отечественные пользователи техники на базе знаний, полученных при эксплуатации нашей, а так же импортной техники «старых брендов», в случае «поднебесного автопрома» неприменимы. Альтернатива — чудовищные вложения и длительный простой.
Что выбрать в качестве моторного масла для своего парка грузовиков Shacman? В первую очередь, конечно, можно рассмотреть китайские же масла. Они создавались с учётом особенностей строения двигателей и применяемых материалов. Например, Lopal DuraRev P700 CI-4 10W-40. Это специализированное моторное масло для применения в парках грузовой техники с дизельными двигателями.
Создано для строительной и карьерной техники, автобусов, грузовиков, легкого комтранса, сельскохозяйственной техники, а также другой магистральной и внедорожной техники с требованиями моторного масла уровня свойств 10W-40 API CI-4. Масла Lopal льют на многих китайских конвейерах, а в России его пока еще просто найти в оригинальном, а не поддельном, исполнении. Не обратили еще внимание «пираты» на этот бренд, чем и стоит воспользоваться.
Так же внимание можно обратить на масла немецкого бренда REINWELL, локализованные в России, а точнее, на продукт 10W-40 CI-4. Это «синтетика» с адаптированным для российских условий пакетом присадок, которая подойдет в случае использования высокосернистого топлива.
Называя вещи своими именами, для машин, в баки которых регулярно попадает не ДТ, а «печник», что на широких просторах нашей Необъятной случается, увы, регулярно. REINWELL 10W-40 CI-4 разработано для дизельных и бензиновых двигателей, может смешиваться со стандартными моторными маслами аналогичных спецификаций и соответствует широкому спектру самых популярных моторов. Обладает хорошей термоокислительной стабильностью.
Из импортного, как точно подметил персонаж популярного кинофильма, на отечественном рынке можно обратить внимание еще на два немецких бренда. Для дизельных грузовиков, работающих в тяжелых условиях, хорошо зарекомендовало себя BIZOL Truck Primary 10W-40 — всесезонное моторное масло с составом, созданным для максимальных интервалов замены.
Масло способно обеспечить надежную защиту от износа, а его устойчивость к старению дает возможность для максимальных интервалов замены. А если вы приобрели себе современный и экологичный грузовик на газовом топливе, то можно обратить внимание на моторное LIQUI MOLY Top Tec Truck 4050 10W-40, которое подходит для всесезонного применения в газовых грузовиках. Оно снижает трение, чем защищает от износа и обеспечивает длительную чистоту двигателя.
Таким образом, вполне очевидно, что выбор есть. Доступное и достойное моторное масло сможет позволить себе любой «железный парк», перед которым стоит задачу сберечь технику и тщательно следить за ресурсом «китайца» Shacman.
Он, конечно, никакой не «Мерседес», но иного в наших широтах пока нет, следовательно, предстоит работать с тем, что доступно. Это правило актуально и для техники, и для расходных материалов к ней.