Гримасы конкуренции: почему Россия выгоняет китайские автомобили из страны

Менее года назад сменивший Дениса Мантурова на должности министра промышленности и торговли г-н Алиханов отозвался о качественном уровне автомобильной техники, поставляемой китайскими компаниями в Россию неодобрительно.
По информации агентства «Интерфакс», на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» министр заявил в их адрес: «Нужна более жесткая работа по сертификации и особенно — по проверке соответствия машин из серийных партий». И затем уточнил, что в министерстве уже проводили соответствующий анализ по грузовикам, и «выявили серьезные нарушения по автомобилям трех китайских марок, которые просто нельзя допускать на дороги».
НЕ ОБМАНЕШЬ — НЕ ЗАРАБОТАЕШЬ?
В возглавляемом г-ном Алихановым министерстве с достаточной степенью обоснованности подозревают, что некоторые автобренды Поднебесной не совсем честно ведут себя по отношению к российским покупателям. Для сертификации они предоставляют отменные образцы, получают разрешительные документы, а затем снижают планку качества и гонят на продажу уже не столь добротно изготовленные машины. Цель очевидна — снизить расходы и повысить норму прибыли.
По таким случаям Минпромторг собирается предпринимать строгие меры вплоть до отзыва сертификата и даже обращаться в Генпрокуратуру (которая в данном случае даже успела вмешаться в процесс). Правильно? Ну а то как же. Китайские автомобили в общем и целом не отличаются высочайшим уровнем качества, а использование подобного рода незаконных лазеек лишь усугубляет проблему и подвергает опасности жизнь и здоровье как водителей, так и пешеходов.
Но такова уж наша российская привычка во всех заявлениях властей предержащих искать второе дно. Не стала исключением и речь Антона Алиханова. Например, автоэксперты каким-то образом нашли связь между ужесточением контроля за соответствием реального технического состояния машин заявленному и спросом. Мол, используя сокращение продаж как предлог, кого-то уберут с нашего рынка.
Вызывает озабоченность и первопричина возникшей коллизии: то ли сертификаты были выданы с нарушениями, то ли уже после сертификации в страну стали поступать машины, собранные кое-как.
ИЗВИНИ, ПОДВИНЬСЯ?
Вероятно, эти вопросы действительно актуальны и интересны. Даже не вероятно, а так оно и есть. Но незамеченным остался еще один аспект, затронутый в выступлении министра как бы мимоходом, вскользь. Я имею в виду следующий пассаж: «Китайские автопроизводители, в целом, достаточно активно проникают на наш рынок, завоевывая все большую долю. Для восстановления баланса министерством проводится последовательная индексация утильсбора. Но этого недостаточно. Нужна более жесткая работа по сертификации». Ну и далее по тексту.
Весьма симптоматичная оговорка, как я это называю. Фактически, министр признает, что против китайских производителей принимаются дискриминационные меры.
В их число входит и распиаренный утильсбор, который призван, оказывается, не принудить иностранных автопроизводителей к локализации, а всего-навсего сократить их присутствие на рынке. Причем речь идет не только о грузовиках, но обо всем спектре автомобилей, включая и легковые.
О каком таком восстановлении баланса говорит г-н Алиханов? Неужели об изменении процентного соотношения зарубежных (читай — китайских) и отечественных марок административными методами?
Но в задачи Минпромторга, как мне кажется, входит насыщение рынка качественной продукцией, а не лоббирование интересов одних участников в ущерб другим. В процитированном же «Интерфаксом» пассаже явственно звучит недовольство захваченной китайскими брендами доли рынка, а не о качестве — которым, кстати, и российские автопроизводители также не блещут.