Гримасы конкуренции: почему Россия выгоняет китайские автомобили из страны

Буквально на днях прозвучало весьма примечательное заявление министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова относительно качества продукции китайских брендов, представленных на отечественном автомобильном рынке. Сказать, что чиновник не слишком им воодушевлен — значит не сказать ничего. Признавая несомненную важность поднятой проблемы, портал «АвтоВзгляд» тем не менее обратил внимание на другую тему, лишь мимоходом затронутую высокопоставленным чиновником.

Менее года назад сменивший Дениса Мантурова на должности министра промышленности и торговли г-н Алиханов отозвался о качественном уровне автомобильной техники, поставляемой китайскими компаниями в Россию неодобрительно.

По информации агентства «Интерфакс», на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» министр заявил в их адрес: «Нужна более жесткая работа по сертификации и особенно — по проверке соответствия машин из серийных партий». И затем уточнил, что в министерстве уже проводили соответствующий анализ по грузовикам, и «выявили серьезные нарушения по автомобилям трех китайских марок, которые просто нельзя допускать на дороги».

НЕ ОБМАНЕШЬ — НЕ ЗАРАБОТАЕШЬ?

В возглавляемом г-ном Алихановым министерстве с достаточной степенью обоснованности подозревают, что некоторые автобренды Поднебесной не совсем честно ведут себя по отношению к российским покупателям. Для сертификации они предоставляют отменные образцы, получают разрешительные документы, а затем снижают планку качества и гонят на продажу уже не столь добротно изготовленные машины. Цель очевидна — снизить расходы и повысить норму прибыли.

Фото ТАСС.

По таким случаям Минпромторг собирается предпринимать строгие меры вплоть до отзыва сертификата и даже обращаться в Генпрокуратуру (которая в данном случае даже успела вмешаться в процесс). Правильно? Ну а то как же. Китайские автомобили в общем и целом не отличаются высочайшим уровнем качества, а использование подобного рода незаконных лазеек лишь усугубляет проблему и подвергает опасности жизнь и здоровье как водителей, так и пешеходов.

Но такова уж наша российская привычка во всех заявлениях властей предержащих искать второе дно. Не стала исключением и речь Антона Алиханова. Например, автоэксперты каким-то образом нашли связь между ужесточением контроля за соответствием реального технического состояния машин заявленному и спросом. Мол, используя сокращение продаж как предлог, кого-то уберут с нашего рынка.

Вызывает озабоченность и первопричина возникшей коллизии: то ли сертификаты были выданы с нарушениями, то ли уже после сертификации в страну стали поступать машины, собранные кое-как.

ИЗВИНИ, ПОДВИНЬСЯ?

Вероятно, эти вопросы действительно актуальны и интересны. Даже не вероятно, а так оно и есть. Но незамеченным остался еще один аспект, затронутый в выступлении министра как бы мимоходом, вскользь. Я имею в виду следующий пассаж: «Китайские автопроизводители, в целом, достаточно активно проникают на наш рынок, завоевывая все большую долю. Для восстановления баланса министерством проводится последовательная индексация утильсбора. Но этого недостаточно. Нужна более жесткая работа по сертификации». Ну и далее по тексту.

Фото globallookpress.com

Весьма симптоматичная оговорка, как я это называю. Фактически, министр признает, что против китайских производителей принимаются дискриминационные меры.

В их число входит и распиаренный утильсбор, который призван, оказывается, не принудить иностранных автопроизводителей к локализации, а всего-навсего сократить их присутствие на рынке. Причем речь идет не только о грузовиках, но обо всем спектре автомобилей, включая и легковые.

О каком таком восстановлении баланса говорит г-н Алиханов? Неужели об изменении процентного соотношения зарубежных (читай — китайских) и отечественных марок административными методами?

Но в задачи Минпромторга, как мне кажется, входит насыщение рынка качественной продукцией, а не лоббирование интересов одних участников в ущерб другим. В процитированном же «Интерфаксом» пассаже явственно звучит недовольство захваченной китайскими брендами доли рынка, а не о качестве — которым, кстати, и российские автопроизводители также не блещут.