Кто следующий, или Чем в итоге обернется для россиян «шах» автомобилям Shacman

Росстандарт запретил продавать и экспортировать китайские грузовики «Шахман», усомнившись в безопасности, и приостановил действие одобрения типа транспортного средства. Борьба ли это за рынки в России, реальная ошибка сертификационного органа или начала большой китайской вольницы — узнаем уже очень скоро. А пока постараемся оценить последствия ранее невиданного шага, оглашенного, напомним, не случайным человеком, а целым министром профильного ведомства Антоном Алихановым.

Как гром среди ясного неба стал отзыв ОТТС у самосвалов китайского бренда тяжелой техники Shacman. Росстандарт запретил не только импортировать, но и продавать уже ввезенные самосвалы, коих по некоторым оценкам около 13 000, чем поставил на колени импортеров и в крайне неудобное положение — владельцев. Что делать с уже завезенной и проданной (чуть более 2000 машин уже находятся в эксплуатации) техникой?

Деньги внесли, сделку оформили, но отгружать, получается, нельзя? Или отгружать «задним числом», пройдя по тонкой грани между законом и слезами в глазах заказчика, у которого оформленный лизинг и горящие проекты? Напомним, самосвалы, чтобы был или чтобы на речку летом ездить, никто не покупает: это техника «под проект», которая должна была начать работать «вчера».

Решение Росстанадрта имеет целый ряд «граней», рассмотреть которые следует по отдельности. Во-первых, сам факт: а когда это у нас ОТТС отзывали? Что-то не припоминается такое событие сходу. Трое опрошенных экспертов с весьма впечатляющим опытом тоже не вспомнили. Прецедент?

Росстандарт.

Во-вторых, причиной проверки и последующего отзыва ОТТС стали, дословно, «сведения о причинение или непосредственная угроза причинения вреда жизни, тяжкого или среднего вреда». Если точнее — сильный шум, слабая работа тормозов, слабая конструкция заднего противоподкатного и бокового защитного устройства, тихий звук работы ГЛОНАСС.

Кто-то пострадал, но кто-то ведь должен и ответить по закону за выдачу документа, свидетельствующего о безопасности? Завидев китайский грузовик на дороге, теперь надо шарахаться от него, как от огня? Комментариев по этому поводу пока нет, может, будут позже. Очень хотелось бы их услышать чисто по человеческим, по «водительским», если хотите, причинам.

И, наконец, в-третьих: объявил о таком решении лично Антон Алиханов, шеф Минпромторга. Не безвестный эксперт, не профильная «говорящая голова», а полноценный министр! Получается, ситуация вышла «за рамки»? Интуиция подсказывает, что подобное решение в адрес китайского производителя может иметь продолжение.

Будем откровенны: почти у всех автомобилей из Поднебесной можно при желании, а порой и без оного, отыскать подобные недостатки, после чего, по логике и на основании уже существующего сегодня прецедента, хотя у нас и не прецедентное, в отличие от мерзких англосаксов, право, должна будет случится некая реакция федерального масштаба.

Фото globallookpress.com

И по тому, как дальше будут развиваться события на автомобильном рынке, станет ясно: ездить ли российским автолюбителям на китайских машинах или не ездить. И если не на китайских, то, простите, на каких? С другой стороны, столь резкие телодвижения властей могут быть вызваны исключительно желанием защитить КамАЗ, который в последнее время страшно проигрывает аналогам своей продукции из Поднебесной.

В таком случае, скоро мы можем услышать о претензиях надзорных ведомств и к продукции другого китайского бренда грузовиков — компании Sitrak. А там и АВТОВАЗ примется подобными же методами изживать конкурентов с Востока Но в этом случае это уже другая — совсем не рыночная — история...