Магистральная линия: тест-драйв обновленного тягача «Валдай 45 PRO»

Премьерный показ обновленного тягача «Валдай 45 PRO» официально состоялся на московской выставке COMVEX 2026, поэтому основные его характеристики стали известны еще в конце мая. А в конце июня дистрибьютор техники «Валдай», компания «Современные Транспортные Технологии», организовал для журналистов и специалистов транспортных компании уже реальный тест-драйв, чтобы они могли познакомиться с новинкой и ее возможностями поближе. Портал «Автовзгляд» также принял в нем участие. Об этом в нашем материале.

Производство новинки, напомним, уже идет на заводе «Нижегородские грузовые автомобили» (НГА). Приставка PRO в названии говорит о том, что обновленная модель — это существенно доработанная и, соответственно, более продвинутая версия магистрального тягача Валдай 45, с которым многие отечественные перевозчики уже успели сработаться с момента старта его продаж в 2023 году.

И вот уже с учетом обработки реальных запросов перевозчиков, эксплуатирующих машину на междугородних и международных маршрутах, а также в процессе решения стоящих задач по локализации производитель решился и на модернизацию самого грузовика.

Во-первых, в модели 45 PRO мощнее мотор — 490 л. с. и 2300 Н·м (раньше было 470 л.с. и 2193 Нм). Двигатель (Cummins ISGe5-490, Евро-5), по заявлениям специалистов и самого производителя, рассчитан на ресурс свыше миллиона километров. С ним в паре работает также доработанная 12-ступенчатая роботизированная коробка передач.

В частности, на 5% уменьшили передаточное число главной передачи (с 2,846 до 2,714), что дает возможность экономить топливо на низких оборотах и прибавку мощности на высоких. Например, при передвижении в городе (с частыми остановками и стартами) это помогает движку дольше оставаться в более экономичном диапазоне, сокращая тем самым расход топлива.

1/4

Увеличение колесной базы на 200 мм (до 3800 мм) и расширение колеи на обеих осях позволило не только улучшить устойчивость на трассе и при маневрах, но и увеличить суммарный объем топливных баков до 1040 л (620 + 420 л): теперь на одной заправке можно проехать до 3500 км, что является серьезным плюсом для использования техники на дальних рейсах.

Дополнительно в целях повышения стабильности поведения машины на дороге, а также при попадании в колею или на другие неровности, на 20 мм увеличена ширина передней балки. Балка стала чуть более устойчивее к скручивающим нагрузкам, увеличив, тем самым, общую поперечную жесткость рамы. Изменения коснулись и тормозной системы тягача.

На задней оси «Валдай 45 PRO» стоят дисковые тормоза несмотря на то, что в данном классе грузовиков классе часто встречаются барабанные. И хотя у последних также есть свои плюсы, но, поскольку обновленный тягач ориентирован именно на магистральные перевозки, разработчики сделали ставку на дисковые механизмы.

Эксплуатация машины в условиях, где основные факторы вес груза и скорость, требует большего контроля в случае быстрого торможения тяжелого автопоезда. При интенсивном торможении дисковые тормоза лучше рассеивают тепло. У барабанных нагрев сильнее влияет на эффективность: из‑за роста температуры падает коэффициент трения, и тормозной путь может увеличиться. Также в базовую комплектацию добавили ретардер (гидравлический замедлитель), снижающий нагрузку на рабочие тормоза на крутых спусках.

Стоит отметить, что тест-драйв проходил на довольно обширной территории поселка Доброград во Владимирской области, поэтому рассмотреть технику и даже проехаться на ней места было предостаточно. Начали, соответственно, с визуального знакомства.

1/3

Внешне тягач 45 PRO отличается новой решеткой радиатора и полностью светодиодной оптикой, которая призвана обеспечивать более яркий и четкий световой поток для повышения безопасности при движении ночью или в плохую погоду. Кроме того, в целом светодиодные лампы по надежности превосходят галогенные: у них и срок службы выше, и к вибрации светодиоды менее чувствительны.

Внутри кабины довольно просторно. Пол ровный и можно стоять в полный рост (высота до потолка — 190 см). За поддержание комфортной температуры в салоне отвечает однозонный климат-контроль. Оборудованы два полноценных спальных места, одно из которых (нижнее) по своим размерам (230x88 см) является одним из самых больших в классе. Для хранения личных вещей в салоне в различных местах имеется много разноразмерных ниш и ящиков. Имеется даже розетка на 220 В.

Появилась современная комбинация приборов с цветной подстветкой, современная мультимедийная система 2DIN с камерами кругового обзора и возможностью подключения смартфона. Водительское кресло на пневмоподвеске, с подогревом, вентиляцией и набором разных регулировок. У обоих кресел имеются подлокотники. В кабине PRO-версии грузовика улучшили утепление, шумоизоляцию и антикоррозийную защиту (элементы кабины имеют цинковое покрытие и окрашиваются современными лакокрасочными материалами).

Отдельно стоит рассказать об электронных вспомогательных системах грузовика, без которых сейчас сложно представить любой современный автомобиль. По сравнению с базовой моделью, здесь набор таких систем расширен. Помимо классических ABS, ASR, ESP, теперь есть электронная

тормозная система (EBS), помощь при трогании в гору (HSA), предупреждение о съезде с полосы (LDWS), контроль давления и температуры в шинах (TPMS), а также добавилась система аварийного торможения (AEBS). Появилась и собственная телематическая система «Спутник», позволяющая в реальном времени мониторить местоположение, расход топлива, стиль вождения и техническое состояние авто.

1/2

Непосредственно автору статьи удалось поучаствовать в той части тест-драйва, где на тягаче без полуприцепа нужно было проехать по 11-километровому участку двухполосной асфальтовой дороги, изобилующей большим количество поворотов и даже круговыми развязками. И по моему мнению, а также по мнению коллег по цеху, управляемость и курсовая устойчивость здесь вполне соответствуют уровню любого современного европейского магистрального тягача.

Машина не сильно кренится при поворотах, в том числе на скорости. В этом же контексте можно еще отметить работу гидроусилителя руля с переменным усилием. То есть и при парковке руль крутится легко, практически «одним пальцем», а на скорости колеса уже как бы сами стремятся вернуться в центральное положение, и «ловить» это самое положение водителю не надо.

Иными словами, усилия также минимальны. Все это вместе, плюс комбинированная подвеска (спереди — рессоры, сзади пневматика), а также упомянутые выше электронные помощники и создают для водителя атмосферу уверенности в том, что ты управляешь машиной, а не она тобой.

Удалось воочию увидеть и оценить, как работает система предупреждения о выезде из полосы движения. Кстати, при необходимости ее можно отключить одной кнопкой на панели. В целом же это полезный инструмент для водителя в условиях длительных рейсов: она «понимает» случайные и неслучайные изменения траектории движения машины и может вовремя предупредить водителя, если он начал терять концентрацию или отвлекся.

Коллеги, участвовавшие в тесте тягача при движении в сцепке с полуприцепом, отметили, что машина стабильно проходит повороты и не приходится прилагать заметных усилий, чтобы «держать» ее на руле при маневрах с полуприцепом.

1/2

Теперь о самом насущном: о локализации и перспективах ее дальнейшего расширения, поскольку без этого сам смысл организации процесса отечественной сборки большого грузовика теряется. С этим на НГА вроде пока неплохо. Расширение локализации при производстве тягача «Валдай 45 PRO» по сравнению с моментом запуска сборки его предшественника уже затронуло как основные производственные процессы, так и конкретные компоненты.

В частности, на заводе реализован полный цикл изготовления кабин, включающий в себя сварку на собственной сварочной линии с контролем геометрии; окраску с катафорезным грунтованием для лучшей коррозионной стойкости; дополнительное заводское утепление (под российские зимы) и шумоизоляцию кабины; оптимизацию и более качественную фиксацию всей электропроводки с удалением неиспользуемых жгутов, изоляцией лишних разъемов, устранением заломов и перетяжек.

В конструкцию уже внедрены отечественные аккумуляторы, шины и диски, тахограф и автономный отопитель. Ну и, как было отмечено выше, производитель предлагает перевозчикам для осуществления мониторинга свою собственную телематику. В ближайших планах — замена на российские двигателя и КП.

Испытания машин с отечественными агрегатами, по заверению производителя, уже идут. А после силовой установки завод перейдет к локализации рамы, мостов, а также штамповке отдельных панелей кабины. В программу также включены топливные баки, зеркала, стекла, оптика, сиденья и ряд электронных устройств.

И остается добавить, что на «Валдай 45 PRO» распространяется трехлетняя гарантия без ограничения пробега. Межсервисный интервал составляет 60 000 км. Обслуживание ведется через федеральную сеть дистрибутора, которая уже насчитывает более 120 специализированных станций (зона покрытия составляет 95% территории страны).