Продолжаем есть кактус: «электрички» скоро разорят всех автостроителей мира

Мощное административное давление вынуждает автомобилестроителей всего мира менять приоритеты и выпускать вместо машин с традиционными двигателями модные электрокары. Их производство нерентабельно, поэтому оно ввергает компании в большие убытки, чему портал «АвтоВзгляд» совершенно не удивляется.

Как сообщает The Telegraph, американский автогигант Ford объявил о колоссальных финансовых потерях, понесенных им в первой половине 2024 года. Из-за вынужденного увеличения доли выпуска электромобилей его убытки составили, ни много ни мало, $1,1 млрд.

ПЕЧАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

Автомобильный эксперт Роберт Брайс подсчитал, что на каждом проданном электромобиле «Форд» теряет около $50 000. Однако более чем наглядная бухгалтерия абсолютно не смущает руководство компании. Убыточное производство наращивается ударными темпами. За шесть месяцев текущего года Ford продал 23 957 электрокаров, что на 61% больше, чем за тот же период прошлого года.

Самое поразительное, что менеджмент компании винит в проблемах вовсе не себя и не свое правительство, пинками вгонющее собственную промышленность в светлое безуглеродное будущее, не считаясь с ощутимыми потерями. Оказывается, и тут виноваты китайцы, которые нагло влезли на американский рынок и безнаказанно демпингуют. Вот нам бы, в России такие расклады — я имею в виду демпинг, конечно.

Изыскав внутренние резервы, Ford титаническими усилиями сократил расходы своего подразделения электромобилей аж на $400 млн. Но это капля в море по сравнению с общими убытками автогиганта, которые по итогам года рискуют вплотную приблизиться к $5 млрд.

Фото globallookpress.com

Охлаждение рынка «электричек» характерно не только для США. Подобная ситуация складывается и в Европе. Майк Хоуз, генеральный директор влиятельнейшего британского «Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT)» выступил с предупреждением, что отсутствие финансовых стимулов для потребителей заставит производителей продолжать терпеть убытки.

Он заявил: «Нам нужно продавать эти авто сейчас. Мы обязаны продавать их сейчас. А это значит — мы должны убедиться, что используем все рычаги для увеличения спроса. Мы инвестировали и продолжаем инвестировать в отрасль огромные суммы. Мы не можем поддерживать это вечно».

НА ТЕЖЕ ГРАБЛИ

Оказывается, автомобили на аккумуляторах дороже в производстве, чем их аналоги с двигателями внутреннего сгорания! Надо же! Кто мог подумать? Но раз этот факт все-таки получил огласку, то он должен был бы по идее притормозить безумные усилия западных правительств по сокращению выбросов углерода путем обязательного производства электрокаров во все возрастающих количествах. Однако в реальности все обстоит как раз наоборот.

Фото globallookpress.com

«Свободный рынок», как выяснилось, совершенно не свободен и ничего не регулирует. Это его регулируют, причем как Бог на душу положит.

Капиталисты, готовые согласно Даннингу удавиться за 300% прибыли, покорно терпят волюнтаризм политиков, форменным образом разорительный для бизнеса. Достаточно вспомнить подрыв «Северных потоков» и отказ Европы от дешевого российского газа, которые в совокупности в значительной мере подорвали конкурентоспособность европейской промышленности. И всем пофиг, да.

Автоконцерны несут серьезные убытки, выпуская по требованию политиков электрокары. Госбюджеты впадают в ненужные расходы, спонсируя щедрые субсидии, призванные сделать электромобили хоть чуть-чуть более привлекательными для потребителя. Но ожидать пробуждения разума, по-видимому, в ближайшем будущем бесполезно.

Мыши плачут, колются, но продолжают грызть кактус. Это подтвердил некий Джастин Трюдо, премьер-министр холодной полусуверенной страны: «Мы сделали большую ставку на электромобили. Теперь они делают ставку на нас».