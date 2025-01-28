Согревает борода в холода: в чем ахиллесова пята электромобилей

Низкие температуры больше не страшны аккумуляторным электромобилям, безотказное средство против зимних холодов найдено? С таким категоричным заявлением выступил рупор американских демократов — газета TheWashington Post. Портал «АвтоВзгляд» считает, что это как раз тот самый случай, когда можно сказать: «Вы все врете!»

Я очень хорошо понимаю тех, кому разговоры об электромобилях уже в зубах навязли и вызывают только холодное озлобление. Однако что поделаешь, если 99% новостей, приходящих к нам от бывших «партнеров», посвящены именно этой теме.

Вот и газета The Washington Post, гордо несущая на своей первой полосе лозунг «Демократия умирает во тьме», не дает ей увянуть, несмотря на недвусмысленное намерение Дональда нашего Фредовича сгноить электромобилизацию на корню. Ну да ведь он республиканец, ergo — ничего не понимает в «зеленой экономике».

МЕТОД ПРОТИВ КОСТИ САПРЫКИНА

«Холодные зимы — плохая новость для аккумуляторов электромобилей», — открыл Америку журналист вышеупомянутого издания. Это факт неоспоримый — согласно данным, предоставленным компанией Recurrent, в среднем электромобили теряют от 17% до 37% запаса хода уже при нулевой температуре. В этом на три четверти виноваты сами пассажиры, врубающие обогреватели, чтобы не замерзнуть в салоне, и способствующие тем самым более активной разрядке аккумулятора.

Фото globallookpress.com

Добавляет проблем и химия: при низких температурах ионы лития движутся медленнее, что снижает эффективность работы батарей. Оптимальная температура для них колеблется в пределах 20°С — 25°С. То есть, электрокары хороши в каком-нибудь Майами, а наш климат им откровенно враждебен — это вроде как должно быть очевидно любому. Среднегодовая температура воздуха в Москве не дотягивает до +8°С, а в Новосибирские, скажем, составляет +0,2°С.

Но! — тут автор статьи в американской газете, вероятно, многозначительно поднял палец вверх — есть-таки методы против Кости Сапрыкина. Тепловой насос — вот что поможет электрокару выстоять в трудной борьбе с бензиновыми конкурентами. Чудо инженерной мысли сокращает потерю запаса хода чуть ли не вдвое — на голубом глазу уверяют электроэнтузиасты.

В частности, так считает Грег Брэннон, директор по автомобильной технике Американской автомобильной ассоциации: «Это открывает возможности для большего числа людей ездить на электромобилях в умеренно холодных местах». Принцип работы теплового насоса достаточно прост и напоминает функционирование холодильника наоборот.

Смысл процесса заключается в том, что хладагент подвергается сильному сжатию, в результате чего его температура повышается. Затем он направляется в радиатор отопителя салона, где и отдает свое тепло.

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НЕ ЗИМНЕЕ ЭТО ДЕЛО

Казалось бы, вот оно — устройство, способное привести электромобиль к победе за симпатии покупателей даже в нашей неизбалованной солнышком стране. Однако восторги, как всегда, оказались немного преждевременными.

Коллеги из английского автомобильного журнала What car? провели сравнительный зимний тест двух одинаковых Volkswagen ID 7 — с тепловым насосом и без оного. Запас хода более продвинутой машины оказался всего на 5% больше. А ведь зима на Британских островах куда мягче нашей. Как заявил Энди Гарберсон, возглавляющий отдел исследований в Recurrent, тепловые насосы не любят холодов и перестают работать, когда температура опускается ниже 10°С.

Да и недешевое это удовольствие — приобретать такую опцию. Тот же What car? не поленился подсчитать: чтобы окупить топливный насос придется проехать порядка 137 000 км. Помимо всего прочего, механизм работает достаточно громко; он сложен и менее надежен, чем простой электрообогреватель.

Похоже, перед любителями аккумуляторных транспортных средств по-прежнему стоит выбор: либо смириться с частыми подзарядками, либо прибегнуть к рецепту из старой песни — «согревает в холода борода».