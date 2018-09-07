Американцы првератили Ford Mustang в кроссовер: первый тизер

Совсем недавно ходили слухи, что новый «зеленый» SUV получит имя Mach 1 в честь «заряженной» версии Mustang 1970 года выпуска. Но после массового негативного мнения cкептиков на этот счет, идею решили «похоронить». Поэтому «паркетник» будет назван как-то иначе.

Информации о мустангоподобном кроссовере пока крайне мало, известен лишь еще один момент — запас хода новинки будет около 483 км, сообщает издание Motor1 со ссылкой на свои источники.

Для разработки будущей линейки электрифицированных моделей, родоначальником которой и станет новинка, компания создала особое подразделение Ford Team Edison.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», эта модель обещает стать самым бюджетным и при этом самым продвинутым электрокроссовером, который только может сегодня предложить миру автоиндустрия. Руководство марки пообещало, что ничего подобного на рынке еще не было, и в ближайшее время не будет. Что ж, поживем — увидим.