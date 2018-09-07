Американцы првератили Ford Mustang в кроссовер: первый тизер

Фото: Ford
Компания Ford обнародовала первое тизерное изображение своего новейшего кроссовера на электрической тяге, который внешне обещает быть похожим на культовый маслкар Mustang. Тройные задние фонари на эскизе, характерные для американского «жеребца», это подтверждают. Новинка увидит свет не раньше 2020 года.
Светлана Ермолаева

Совсем недавно ходили слухи, что новый «зеленый» SUV получит имя Mach 1 в честь «заряженной» версии Mustang 1970 года выпуска. Но после массового негативного мнения cкептиков на этот счет, идею решили «похоронить». Поэтому «паркетник» будет назван как-то иначе.

Информации о мустангоподобном кроссовере пока крайне мало, известен лишь еще один момент — запас хода новинки будет около 483 км, сообщает издание Motor1 со ссылкой на свои источники.

Для разработки будущей линейки электрифицированных моделей, родоначальником которой и станет новинка, компания создала особое подразделение Ford Team Edison.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», эта модель обещает стать самым бюджетным и при этом самым продвинутым электрокроссовером, который только может сегодня предложить миру автоиндустрия. Руководство марки пообещало, что ничего подобного на рынке еще не было, и в ближайшее время не будет. Что ж, поживем — увидим.

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7 сентября 2018
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