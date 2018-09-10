KIA официально представила свой самый большой кроссовер Telluride

Корейцы решили заменить свой единственный внедорожник Mohave, не получивший популярности, на большой кроссовер: флагманская модель уже близка к началу производства и займет свое место в линейке SUV после Sorento Prime.

KIA Telluride немного изменил свою внешность в сравнении с одноименным концепткаром, представленным пару лет назад на автосалоне в Детройте. Решетка радиатора стала заметно шире, головная оптика получила вертикальное расположение, а Г-образные задние фонари стали заметно меньше.

Конечно, серийный «паркетник» не будет предложен покупателям со всей внедорожной амуницией, которую повесили на демонстрационный экземпляр, но, возможно, разработчики будут предлагать опциональный пакет для любителей покататься по бездорожью.

Технические характеристики нового кроссовера бренд пока не раскрывает: полная информация будет доступна после январской премьеры на моторшоу в Детройте. Известно только, что салон будет умещать восемь человек, силовая гамма получит V-образную «шестерку», а сборку модели наладят на заводе в американском штате Джорджия. К официальным дилерам США автомобиль приедет уже в начале следующего года. Возможно, KIA Telluride доберется и до нас, но сроки пока не определены.