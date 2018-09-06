Новейший BMW X7 готов к производству

Не подтверждаются и слухи о том, что самый большой «паркетник» BMW получит M-версию, которая, как многие предполагали, уже прошла испытания на Нюрбургрингe, говорит интернет-издание TheDrive со ссылкой на представителя концерна.

Новый кроссовер, концепт которого был представлен в прошлом году на Женевском автосалоне, построят на модульной платформе CLAR, уже испытанной на седане 7 Серии.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», Бразильский национальный институт промышленной собственности (BNIIP) опубликовал патентные изображения BMW X7. Кроме того, стало известно, что в будущем увидят свет и производные от «Икс седьмого»: купеобразный X8, а также их электрифицированные варианты.

Ожидается, что силовая гамма 2,3-тонного кроссовера унаследует некоторые моторы от младшей X5 и обзаведется битурбированной V-образной «восьмеркой» объемом 4,4 л, агрегатированной с восьмискоростной автоматической коробкой передач.