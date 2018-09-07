10 новейших кроссоверов для России, которые уже можно заказать

ДВА САПОГА — НЕ ПАРА

Корейцы выкатили сразу два кроссовера — обновленный Tucson и большой Santa Fe свежего поколения. «Тушканчик» порадует своих покупателей стильной внешностью и кучей электронных ассистентов, а также парочкой конструктивных изменений.

Например, автомобиль теперь можно приобрести с роботизированной коробкой передач о семи ступенях и двойным сцеплением, а также восьмискоростным гидромеханическим «автоматом». «Робот» агрегатируется с 1,6-литровым бензиновым турбодвижком, а АКП — с 2-литровым дизелем. Прайсы стартуют от 1 399 000 рублей.

А вот продажи нового поколения Hyundai Santa Fe начались с эксклюзивной версии Black&Brown, щеголяющей перламутровым черным цветом кузова и целым букетом дополнительного оборудования. Дизель о 200 «скакунах», автоматическая «восьмиступка» и провокационный внешний вид авто определенно добавит его владельцу амбиций и позитива. Если, конечно, в кармане найдутся 2 849 000 рублей.