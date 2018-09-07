10 новейших кроссоверов для России, которые уже можно заказать

Да, кроссоверы и внедорожники у нас набирают популярность настолько стремительно, что автопроизводители пачками привозят их на российский рынок. С самыми актуальными из них познакомился портал «АвтоВзгляд».
ДВА САПОГА — НЕ ПАРА
Корейцы выкатили сразу два кроссовера — обновленный Tucson и большой Santa Fe свежего поколения. «Тушканчик» порадует своих покупателей стильной внешностью и кучей электронных ассистентов, а также парочкой конструктивных изменений.
Например, автомобиль теперь можно приобрести с роботизированной коробкой передач о семи ступенях и двойным сцеплением, а также восьмискоростным гидромеханическим «автоматом». «Робот» агрегатируется с 1,6-литровым бензиновым турбодвижком, а АКП — с 2-литровым дизелем. Прайсы стартуют от 1 399 000 рублей.
А вот продажи нового поколения Hyundai Santa Fe начались с эксклюзивной версии Black&Brown, щеголяющей перламутровым черным цветом кузова и целым букетом дополнительного оборудования. Дизель о 200 «скакунах», автоматическая «восьмиступка» и провокационный внешний вид авто определенно добавит его владельцу амбиций и позитива. Если, конечно, в кармане найдутся 2 849 000 рублей.
ДВОЙНОЙ УДАР
У японцев тоже есть, чем потресть. Революционными, конечно, их премьеры не назвать, но для стимуляции спроса — новинки более, чем годные. К примеру, бестселлер марки — Mitsubishi Outlander — претерпел очередные обновления, и даже встал вместе с ними на ветку российского конвейера.
Кроссовер обзавелся посвежевшей оптикой, бамперами и «катками», а в салоне появились более удобные кресла, дополнительные USB-разъемы и «мягкая» подсветка. А еще в автомобиле установили дополнительную шумоизоляцию. Все это богатство оценивается в 1 600 000 рублей.
Младший в линейке кроссоверов — Mitsubishi ASX в ходе плановой модернизации получил такие вкусняшки, как новую мультимедиасистему и кожаный салон. Помимо прочего, «паркетнику» достались камера заднего вида, колесные диски иного дизайна и парочка умных и полезных функций. Удовольствие — от 1 159 000 рублей.
ВНЕДОРОЖНОЕ ТРИО
Американцы, пусть и с опозданием на год, но таки привезли к нам кроссовер Jeep Compass второй генерации. Автомобиль, по сути, представляет собой уменьшенный Grand Cherokee, а это значит, что он обладает повышенными комфортом и проходимостью. Из «плюшек» — безальтернативный полный привод и более 70 новейших электронных систем, в том числе отвечающих за безопасность. В общем, скребите по сусекам 2 000 000 рублей.
Ну а если хотите кое-что побольше, то за 225 000 сверху можно присмотреться к обновленному Jeep Cherokee. Тут и моторчик помощнее найдется — 272 «лошадки», и внедорожный арсенал посолиднее.
Впрочем, для самых отважных оффроуд-путешественников за океаном придумали Jeep Wrangler. Автомобиль-мечта, которому море по колено и горы по плечу, попросит за себя не менее 3 150 000 рублей.
СБОРНАЯ СОЛЯНКА
А чем порадовали европейцы? Чешская Skoda представила кроссовер Kodiaq сразу в двух новых вариантах исполнения — Hockey Edition и Laurin & Klement. Хозяин любого из них сможет гордиться уникальным оснащением и оригинальными дизайнерскими изысками.
Покровители из материнского бренда Volkswagen явили россиянам свежую генерацию кроссовера VW Touareg, в котором сумели объединить все лучшее, что есть сегодня у VAG.
А ребята из Mercedes-Benz ударили по-тяжелой, выпустив самую мощную версию Х-класса — бескомпромиссного пикапа X350d 4MATIC с бушующим 3-литровым V6 под капотом.