Популярность транспондеров T-pass для проезда по платным дорогам растет

Фото: «Автодор»
Популярность транспондеров T-pass — электронных приборов, позволяющих бесконтактно оплачивать проезд на платных участках дороги, продолжает расти. За первые восемь месяцев было продано больше 225 000 устройств, при этом за весь прошлый год удалось реализовать 222 727 экземпляров. Больше всего продаж пришлось на время отпусков.
Светлана Ермолаева

За три летних месяца компания «Автодор» отдала в руки автомобилистов рекордные 150 000 транспондеров — пик популярности T-pass пришелся на июль, когда оператор сумел сбыть 55 000 приборов.

Надо отметить, что транспондер дает ряд преимуществ перед другими способами оплаты проезда: с ним пункты взимания платы можно проезжать, не сбрасывая скорость до нуля и практически избегая очередей. Кроме того, при использовании T-pass предлагается скидка от 20% до 50% в зависимости от типа транспортного средства, участка дороги и времени суток.

Стоит отметить, что сегодня платные отрезки дороги, на которых можно использовать транспондеры T-pass, есть на трассах М4 «Дон», М11 «Москва-Санкт-Петербург» и М3 «Украина».

Напомним, что с начала сентября на М11 был открыт еще одни участок платной дороги в объезд городов Солнечногорск и Клин, позволяющий сократить время в пути минимум на 30 минут. Чтобы проехать по этому отрезку, придется заплатить 100 рублей или 80 «деревянных», используя T-pass.

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7 сентября 2018
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