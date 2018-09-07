Популярность транспондеров T-pass для проезда по платным дорогам растет

За три летних месяца компания «Автодор» отдала в руки автомобилистов рекордные 150 000 транспондеров — пик популярности T-pass пришелся на июль, когда оператор сумел сбыть 55 000 приборов.

Надо отметить, что транспондер дает ряд преимуществ перед другими способами оплаты проезда: с ним пункты взимания платы можно проезжать, не сбрасывая скорость до нуля и практически избегая очередей. Кроме того, при использовании T-pass предлагается скидка от 20% до 50% в зависимости от типа транспортного средства, участка дороги и времени суток.

Стоит отметить, что сегодня платные отрезки дороги, на которых можно использовать транспондеры T-pass, есть на трассах М4 «Дон», М11 «Москва-Санкт-Петербург» и М3 «Украина».

Напомним, что с начала сентября на М11 был открыт еще одни участок платной дороги в объезд городов Солнечногорск и Клин, позволяющий сократить время в пути минимум на 30 минут. Чтобы проехать по этому отрезку, придется заплатить 100 рублей или 80 «деревянных», используя T-pass.