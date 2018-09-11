Зачем гаишник просит водителя показать язык и как на это реагировать

Вариантов подобных нестандартных обращений от правоохранителей может быть масса — иногда даже под стать американским полисменам они просят выпрямить руки, пройтись по прямой линии или с закрытыми глазами дотронутся пальцем до кончика носа.

Нетрудно догадаться, что таким образом гаишники пытаются определить, находится ли водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Даже если разносторонне подкованный инспектор ДПС действительно может установить неадекватное состояние гражданина по количеству слюны, белому налету на языке или по запаху мочи, водитель имеет полное право не соглашаться проходить такие «экспресс-тесты».

Начнем с того, что в любой просьбе стража порядка у вас есть право отказать, и необходимо не путать это с законным требованием, которое должно исполняться беспрекословно. А все эти требования по большому счету сводятся к четырем пунктам ПДД. Водитель обязан выполнять указания регулировщика, в том числе и реагировать на сигнал сотрудника остановиться.