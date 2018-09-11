Зачем гаишник просит водителя показать язык и как на это реагировать

Стражи порядка встречаются разные — одни ведут себя предельно серьезно, другие позволяют себе шутки. Но самое страшное, когда толком не поймешь — шутит инспектор ГИБДД или говорит всерьез. Например, иногда полицейский останавливает машину и просит водителя показать язык, плюнуть на асфальт или даже пописать в баночку. Имеет ли он на это право, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Вариантов подобных нестандартных обращений от правоохранителей может быть масса — иногда даже под стать американским полисменам они просят выпрямить руки, пройтись по прямой линии или с закрытыми глазами дотронутся пальцем до кончика носа.
Нетрудно догадаться, что таким образом гаишники пытаются определить, находится ли водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Даже если разносторонне подкованный инспектор ДПС действительно может установить неадекватное состояние гражданина по количеству слюны, белому налету на языке или по запаху мочи, водитель имеет полное право не соглашаться проходить такие «экспресс-тесты».
Начнем с того, что в любой просьбе стража порядка у вас есть право отказать, и необходимо не путать это с законным требованием, которое должно исполняться беспрекословно. А все эти требования по большому счету сводятся к четырем пунктам ПДД. Водитель обязан выполнять указания регулировщика, в том числе и реагировать на сигнал сотрудника остановиться.
Гражданин должен предъявить полицейскому документы для проверки, а в случае необходимости даже предоставить свой автомобиль для выполнения неотложных служебных обязанностей. Ну и, конечно, автолюбитель не в праве отказать гаишнику в требовании пройти процедуру медосвидетельствования на предмет опьянения с помощью алкотестера.
Так что если полицейский подозревает вас в употреблении алкоголя или наркотиков, пускай проводит полноценную проверку с оформлением протокола, одноразовым мундштуком, «чеком» и т. д. А на дурацкие просьбы вы в праве не реагировать, тем более, что Регламент ГИБДД конкретно устанавливает, что может предложить вам сотрудник: покинуть автомобиль, чтобы пройти в служебное помещение стационарного поста, занять место в патрульной машине, для участия в процессуальных действиях, для досмотра салона и багажника, для устранения технической неисправности авто или нарушения правил перевозки грузов и так далее.
Конечно, в подобных случаях не быть совсем принципиальным только — ведь просьба стража порядка может быть вполне убедительна: например, когда требуется оказать помощь людям, пострадавшим в ДТП.