Стали известны первые подробности о Skoda Kodiaq RS

Компания Skoda поделилась первыми подробностями спортивной версии кроссовера Kodiaq RS, чей дебют состоится на Парижском автосалоне в начале октября. «Заряженный» автомобиль первым в своем сегменте получит полностью светодиодную оптику и цифровую приборную панель уже в базовой комплектации.
Виртуальную «приборку» каждый водитель может настраивать под себя, кроме того, она получила дополнительный режим «Спорт», который позволяет крупно в центре экрана выводить данные тахометра и спидометра.
Skoda Kodiaq RS может похвастать системой Dynamic Sound Boost: с ее помощью можно поменять тембр мотора и подключить звуковые эффекты, которые призваны наполнить вождение новыми эмоциями.
В подкапотном пространстве инженеры поместили самый мощный в истории бренда дизельный мотор с отдачей 240 л. с. Также «горячую» новинку оснасти полным приводом и адаптивной подвеской.
Накануне премьеры роизводитель опубликовал первый видеоролик с участием Kodiaq RS, где видно, что цветовая гамма окраски кузова пополнилась фирменным окрасом Race Blue. Этот оттенок можно заказать опционально. Стоит отметить, что он впервые предложен для кроссоверов.
Приедет ли чешский «паркетник» в Россию, сказать сложно. Напомним лишь, что недавно бренд лишили рынок РФ модели Octavia в спортивной версии RS и внедорожной Scout.