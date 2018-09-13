Стали известны первые подробности о Skoda Kodiaq RS

Виртуальную «приборку» каждый водитель может настраивать под себя, кроме того, она получила дополнительный режим «Спорт», который позволяет крупно в центре экрана выводить данные тахометра и спидометра.

Skoda Kodiaq RS может похвастать системой Dynamic Sound Boost: с ее помощью можно поменять тембр мотора и подключить звуковые эффекты, которые призваны наполнить вождение новыми эмоциями.

В подкапотном пространстве инженеры поместили самый мощный в истории бренда дизельный мотор с отдачей 240 л. с. Также «горячую» новинку оснасти полным приводом и адаптивной подвеской.