В России подорожали сразу шесть моделей KIA

Корейцы довольно скромно прибавили к ценникам от 10 000 до 30 000 рублей. Так Picanto теперь будет стоить на 10 000 дороже: маленький хетчбэк обойдется покупателю от 579 900 «деревянных».

KIA Sportage увеличил стоимость на 15 000 «целковых» и покинет автосалон минимум за 1 304 900 рублей. Следующий в линейке кроссовер Sorento подорожал немного больше: тем, кто прицелился на эту модель сейчас нужно отдать дополнительные 20 «штук». Этот «паркетник» станет вашим за сумму, начинающуюся от 1 724 900 рублей.

«Четырехдверка» Cerato Classic третьего поколения в зависимости от комплектации оценивается отныне на 10 000 — 20 000 выше, за нее придется выложить минимум 989 900 «деревянных».

Внедорожник Mohave, который производитель в скором времени собирается заменить на большой «паркетник», в базе можно купить от 2 439 900 «целковых», что на 25 000 больше прежнего ценника. На эту же сумму увеличилась стоимость авто и в других комплектациях.

Меньше всего повезло тем покупателям, кто присмотрел себе KIA Stinger: элегантный фастбэк подорожал на 30 000 рублей, и его стартовая цена начинается от 1 959 900.

Напомним, что 1 октября в дилерские салоны приедет KIA Cerato четвертой генерации. Новинка будет оцениваться минимум в 1 049 900 «деревянных».