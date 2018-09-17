Первый тест-драйв обновленного Mitsubishi Outlander: ботокс для самурая

Очередной рестайлинг провели японцы своему «самураю» — Mitsubishi Outlander, пустивший корни на калужском заводе марки, стал наряднее и умнее. Портал «АвтоВзгляд» одним из первых испытал обновленный кроссовер в деле, и готов поделиться впечатлениями.
Признаюсь честно, я не питаю особой любви к японским и корейским автомобилям. И не потому, что они какие-то плохие или некачественные — нет, отнюдь: современные азиатские модели подчас даже превосходят многих европейских конкурентов по целому ряду показателей. Но есть все же какая-то недосказанность… Точнее, нет «изюминки» — схожий дизайн, заимствованные друг у друга технологии, стремление сэкономить по максимуму, дабы снизить конечную цену.
Возьмите несколько самых популярных азиатских машин и попробуйте найти разницу. Я, конечно, придираюсь, но кроме, как в нюансах дизайна экстерьера вы ее особо не почувствуете.
Однако, есть на нашем рынке один игрок, которому удается играть на своем поле практически в одни ворота с момента своего появления в 2002 году. Это — Mitsubishi Outlander, самая продаваемая в России модель компании из трех бриллиантов.
Характерный японский дизайн стал еще «японистее» — узкие словно глаза японца фары, высокая поясная линия, минимальные щели и зазоры между кузовными деталями. Посвежевшая благородная внешность авто с элементами хрома наверняка будет способна привлечь еще больше поклонников модели в свои ряды, ведь выглядит Outlander действительно неплохо.
Не в последнюю очередь благодаря по-новому оформленной решетке радиатора, граненой головной оптике с усовершенствованной конструкцией светодиодных ходовых огней и деликатно подретушированным переднему и заднему бамперам. Финальный аккорд «улучшайзинга» — броский новый дизайн колесных дисков из легкого сплава.
Внутри кроссовера прилично и уютно, присутствует даже отделка под дерево, а вот пластик мог бы быть и чуточку мягче. Да и некоторые клавиши выглядят так, словно из забыли в лихих 90-х, что довольно странно на фоне современного многоцветного и интуитивно понятного дисплея на торпедо. Сиденья по обыкновению жестковаты, а подушки коротковаты, но зато с более серьезной боковой поддержкой — катапультироваться в повороте не получится.
В целом, интерьер Outlander производит благоприятное впечатление, да и собрано все довольно качественно. Теперь здесь новая подсветка интерфейса, отвечающего за стеклоподъемники, а также дополнительные USB-слоты для интернет-зависимых.
Отдельное внимание японцы уделили шумоизоляции — отныне тут также тихо, на экзамене в ГИБДД. При выборе автомобиля с полным приводом приятным бонусом станет электронный стояночный тормоз.
Впрочем, без азиатских приколов не обошлось: при желании открыть заднюю дверцу, сначала нажимаешь на соответствующую кнопочку либо в салоне, либо на брелоке, после чего проходит несколько секунд, а затем раздается характерный писк, и дверь начинает ну очень медленно подниматься — с такой скоростью, что можно спокойно заварить себе чай и сделать пару бутербродов. А что вы хотели: японцы — люди философские и не привыкшие никуда спешить, они любят делать все вдумчиво и аккуратно.
В плюс Mitsubishi Outlander играет его по нынешним временам довольно адекватная цена — базовая версия с 2-литровым движком о переднем приводе стоит немногим больше 1 500 000 рублей — не божеский, но весьма вменяемый прайс, учитывая то разнообразие конкурентов, с которыми борется этот «японец».
Мы же в хвост и гриву погоняли Outlander со всеми ведущими, 2,4-литровым мотором и вариатором. Бесступенчатая коробка — вещь неплохая, но инстинктивно все время ждешь от нее какого-то переключения. Но лучше привыкнуть к их отсутствию, чем к пинкам пресловутых «роботов».
Нельзя не сказать про перенастроенные подвеску и рулевое управление. «Баранка» стала более чуткой, а поведение автомобиля на неровностях и в виражах — прогнозируемым. Надо сказать, что Mitsubishi Outlander едет весьма неплохо. Усилие на педаль газа не нервное, как это свойственно ряду японских авто, а вполне себе ровное. Не назвать и ватными тормоза. Все же ребята из Страны восходящего солнца свое саке пьют не зря — очередное обновление им удалось на славу.