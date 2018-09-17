Первый тест-драйв обновленного Mitsubishi Outlander: ботокс для самурая

Признаюсь честно, я не питаю особой любви к японским и корейским автомобилям. И не потому, что они какие-то плохие или некачественные — нет, отнюдь: современные азиатские модели подчас даже превосходят многих европейских конкурентов по целому ряду показателей. Но есть все же какая-то недосказанность… Точнее, нет «изюминки» — схожий дизайн, заимствованные друг у друга технологии, стремление сэкономить по максимуму, дабы снизить конечную цену.

Возьмите несколько самых популярных азиатских машин и попробуйте найти разницу. Я, конечно, придираюсь, но кроме, как в нюансах дизайна экстерьера вы ее особо не почувствуете.

Однако, есть на нашем рынке один игрок, которому удается играть на своем поле практически в одни ворота с момента своего появления в 2002 году. Это — Mitsubishi Outlander, самая продаваемая в России модель компании из трех бриллиантов.