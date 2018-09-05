В России стартовало производство обновленного Mitsubishi Outlander

Рестайлинговый SUV получил радиаторную решетку с пересмотренным внешним видом, а также передний и задний бамперы с новым дизайном. Заводские художники оснастили авто по иному оформленными светодиодными ходовыми огнями и колесными дисками со свежим рисунком.

В интерьере новинки можно найти подсветку кнопок стеклоподъемников, сиденья с улучшенной боковой поддержкой, несколько дополнительных USB-портов как на передней панели, так и для задних пассажиров. Исключительно для машин в полноприводных вариантах разработчики предусмотрели электронный стояночный тормоз. Кроме того, водителей и пассажиров наверняка порадует усиленная шумоизоляция «паркетника».

В силовой гамме изменений ждать не стоит. Как и прежде, кроссовер будет предлагаться с двумя бензиновыми моторами, соответствующими экологическому стандарту «Евро-5» — на выбор: с двухлитровым мощностью 146 л. с. или со 167-сильным двигателем объемом 2,4 л. Оба агрегата работают вместе с вариатором.

Стоимость обновленного Mitsubishi Outlander производитель объявит 12 сентября. Российский ценник на дорестайлинговую модель стартует от 1 559 000 рублей.