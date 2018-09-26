Geely вывела на тесты Atlas нового поколения

В китайских СМИ появились снимки Geely Boyue нового поколения, которое готовится к серийному производству. На российском рынке кроссовер предложен под именем Atlas. Новинка, проходившая дорожные тесты, попала в объективы, одетая в плотный камуфляж. Но несмотря на это, кое-что в новом «китайце» все же удалось рассмотреть.
Автомобиль в целом сохранил свои прежние очертания. Изменениям подверглись головная оптика, задние фонари и бамперы, а фирменная радиаторная решетка слегка поменяла дизайн. Эксперты утверждают, что «паркетник» стал чуть шире и длиннее.
А вот в интерьере авто можно заметить много нового. В частности, иначе выглядит центральная консоль, по-иному оформленн рычаг переключения передач. Виртуальная приборная панель увеличилась в размерах, так же как и дисплей мультимедийной системы.
О технических характеристиках Geely Atlas свежей генерации производитель ничего не сообщает. По слухам, силовая гамма будет дополнена гибридной установкой.
Стоит напомнить, что кроссовер, который без преувеличений можно назвать настоящим прорывам автопрома Поднебесной, для российских потребителей производится на заводе в Белоруссии.
В его силовом арсенале присутствует два бензиновых мотора: двухлитровый двигатель мощностью 139 л. с., агрегатированный с шестискоростной механической коробкой, и 149-сильный мотор объемом 2,4 л, который работает в паре с шестидиапазонным «автоматом». Кстати, автомобиль с этим мотором представлен и в полноприводном исполнении. Стоимость Geely Atlas у нас начинается от 1 049 990 рублей.