Geely вывела на тесты Atlas нового поколения

Автомобиль в целом сохранил свои прежние очертания. Изменениям подверглись головная оптика, задние фонари и бамперы, а фирменная радиаторная решетка слегка поменяла дизайн. Эксперты утверждают, что «паркетник» стал чуть шире и длиннее.

А вот в интерьере авто можно заметить много нового. В частности, иначе выглядит центральная консоль, по-иному оформленн рычаг переключения передач. Виртуальная приборная панель увеличилась в размерах, так же как и дисплей мультимедийной системы.

О технических характеристиках Geely Atlas свежей генерации производитель ничего не сообщает. По слухам, силовая гамма будет дополнена гибридной установкой.