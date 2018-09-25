Почему нельзя увеличивать клиренс автомобиля

Фото: www.pixabay.com
Обладатели «пузотерок» завистливо поглядывают на владельцев внедорожников, которым с их внушительным клиренсом нипочем ни грязь, ни сугробы. И смахивая с глаз слезы зависти, они штудируют интернет в попытках разузнать, как приподнять низенький седан на пару заветных сантиметров. Три способа увеличить дорожный просвет, и три причины этого не делать — в материале портала «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Прежде, чем бежать в магазин автозапчастей, стоит спросить себя: а зачем? Ну, «прокачаете» вы свою четырехдверку, не рассчитанную на экспедиции по бездорожью, а дальше что? Помимо дорожного просвета, существуют еще такие понятия, как, скажем, углы съезда/выезда. Даже с увеличенным клиренсом авто для городских дорог во внедорожник не превратится. Против природы — или заданной на заводе геометрической проходимостью в нашем случае — не попрешь.

КОЛЕСО ОБОРЗЕНИЯ

Нет? Отговаривать бесполезно? Тогда рассмотрим простейший способ «наращивания» дорожного просвета — установку резины с более высоким профилем. К примеру, если сейчас машина «стоит» на шинах 215/55/R15 (55% от 215 ~ 118 мм), то их можно махнуть на покрышки с типоразмером 215/65/R15 (65% от 215 ~ 140 мм), что увеличит клиренс на 22 мм соответственно.

Фото: www.boomer.sk

Все бы ничего, да вот только помимо плюса — одного единственного — этот метод имеет несколько минусов. Во-первых, устанавливая нештатную резину, вы рискуете повысить расход горючки. Во-вторых, сбить с толку компьютер и «сломать» некоторые системы, считывающие информацию с колес. И это не говоря о том, что чересчур высокие шины могут тереться об арки, что тоже не сулит ничего хорошего.

ПРОСТАВКИ НАДЕЖДЫ

Другой вариант — установка специальных проставок (лучше полиуретановых) между пружинами и чашками кузова, если речь идет не о межвитковых деталях. Этот способ эффективнее, поскольку дает больший прирост дорожного просвета. Однако и здесь не все так просто: внесение изменений в конструкцию ходовой — а вы, по сути, этим и занимаетесь — чреваты негативными последствиями, которые непременно вас настигнут.

К таковым можно отнести ускоренный износ деталей и механизмов подвески, ухудшение управляемости. Те, кто провернул подобную манипуляцию, жалуются также на «валкость» в поворотах, вибрации, более жесткую работу ходовой, увеличение затрат на обслуживание… И все ради каких-то трех сантиметров. Стоит игра свеч, как по вашему?

Фото: bumpersuperstore.com

НЕРОДНЫЕ ПРУЖИНЫ

Практически все те же «прелести» ожидают тех, кто, отказавшись от затеи с проставками, решит водрузить на автомобиль нештатные пружины амортизатора — те, что с большим числом витков. Процедура, сразу скажем, недешевая, поскольку помимо покупки усиленных пружин, нужно будет приобрести длинноходные амортизаторы. И отложите денежку на сход-развал — он тоже понадобится.

А СТОИТ ЛИ?

У официальных дилеров поднять свою LADA Granta или KIA Rio не получится — сервисмены на «белых» СТО ни проставки не ставят, ни пружины на нестандартные не меняют. Получается, в погоне за увеличенным дорожным просветом, который свободы таки не даст, можно лишиться не только денег, но и заводской гарантии, если машина относительно новая.

Итак, что вы получите, пытаясь приподнять свой автомобиль одним из вышеперечисленных способов? Пару-тройку сантиметров к клиренсу — да. А вместе с тем вас ждут возможные проблемы с официалами, снижение ресурсов подвески и высокие затраты — если, скажем, проставки или пружины не подойдут с первого раза и придется брать другие. Так может, проще чуть подкопить и поменять машину на кроссовер?

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25 сентября 2018
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