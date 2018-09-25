Почему нельзя увеличивать клиренс автомобиля

Прежде, чем бежать в магазин автозапчастей, стоит спросить себя: а зачем? Ну, «прокачаете» вы свою четырехдверку, не рассчитанную на экспедиции по бездорожью, а дальше что? Помимо дорожного просвета, существуют еще такие понятия, как, скажем, углы съезда/выезда. Даже с увеличенным клиренсом авто для городских дорог во внедорожник не превратится. Против природы — или заданной на заводе геометрической проходимостью в нашем случае — не попрешь.
КОЛЕСО ОБОРЗЕНИЯ
Нет? Отговаривать бесполезно? Тогда рассмотрим простейший способ «наращивания» дорожного просвета — установку резины с более высоким профилем. К примеру, если сейчас машина «стоит» на шинах 215/55/R15 (55% от 215 ~ 118 мм), то их можно махнуть на покрышки с типоразмером 215/65/R15 (65% от 215 ~ 140 мм), что увеличит клиренс на 22 мм соответственно.