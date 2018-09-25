Почему нельзя увеличивать клиренс автомобиля

Все бы ничего, да вот только помимо плюса — одного единственного — этот метод имеет несколько минусов. Во-первых, устанавливая нештатную резину, вы рискуете повысить расход горючки. Во-вторых, сбить с толку компьютер и «сломать» некоторые системы, считывающие информацию с колес. И это не говоря о том, что чересчур высокие шины могут тереться об арки, что тоже не сулит ничего хорошего.

ПРОСТАВКИ НАДЕЖДЫ

Другой вариант — установка специальных проставок (лучше полиуретановых) между пружинами и чашками кузова, если речь идет не о межвитковых деталях. Этот способ эффективнее, поскольку дает больший прирост дорожного просвета. Однако и здесь не все так просто: внесение изменений в конструкцию ходовой — а вы, по сути, этим и занимаетесь — чреваты негативными последствиями, которые непременно вас настигнут.

К таковым можно отнести ускоренный износ деталей и механизмов подвески, ухудшение управляемости. Те, кто провернул подобную манипуляцию, жалуются также на «валкость» в поворотах, вибрации, более жесткую работу ходовой, увеличение затрат на обслуживание… И все ради каких-то трех сантиметров. Стоит игра свеч, как по вашему?