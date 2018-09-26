Hyundai представила новый i30 Fastback N

Hyundai i30 Fastback N внешне практически полностью повторяет дизайн «заряженного» хетча: передний бампер и оптика, силуэт капота, колесные диски — все напоминает о «собрате».. Новинку отличает лишь задняя часть: покатая крыша, переходящая в багажник, увенчанный спойлером с черными лакированными элементами, а также оригинальный задний бампер.

Техническая начинка тоже позаимствована у i30 N: в стандартном варианте под капотом установлен турбированный двухлитровый дизель мощностью 250 л. с. (353 Нм крутящего момента), способный разогнать авто до первой «сотни» за 6,4 секунды. В версии Performance двигатель «разогрет» до 275 «лошадей», которые могут ускорить машину с 0 до 100 км/ч за 6,1 секунды.

Центральную панель украшает восьмидюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы с навигацией, камерой заднего вида и возможностью подключения по Bluetooth к смартфону.

Дебют i30 Fastback N состоится в начале октября на Международной выставке в Париже.