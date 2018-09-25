Пять бюджетных кроссоверов с самым низким клиренсом

В ТОП-5 самых «приземленных» кроссоверов ценой ниже миллиона рублей вошли четыре китайских модели и одна корейская, которая оказалась самым дорогим вариантом. Конечно же, за такие деньги все они предлагаются только в переднеприводных модификациях, зато доступны комплектации с автоматической коробкой передач.

Размер дорожного просвета в нашем списке варьируется в диапазоне от 160 до 185 мм. Напомним, что на российском рынке куда более высоким клиренсом могут похвастаться некоторые седаны и хетчбэки.