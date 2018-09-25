Пять бюджетных кроссоверов с самым низким клиренсом

В силу специфических российских дорожных условий, высокие кроссоверы остаются у нас одним из самых популярных сегментов авторынка. И важнейшим критерием выбора таких машин считается величина дорожного просвета — чем выше, тем лучше. Для того, чтобы покупателю было проще выбрать бюджетный «паркетник», портал «АвтоВзгляд» отметил пять SUV с самым низким клиренсом на нашем рынке.
В ТОП-5 самых «приземленных» кроссоверов ценой ниже миллиона рублей вошли четыре китайских модели и одна корейская, которая оказалась самым дорогим вариантом. Конечно же, за такие деньги все они предлагаются только в переднеприводных модификациях, зато доступны комплектации с автоматической коробкой передач.
Размер дорожного просвета в нашем списке варьируется в диапазоне от 160 до 185 мм. Напомним, что на российском рынке куда более высоким клиренсом могут похвастаться некоторые седаны и хетчбэки.
160 мм
Самым низким кроссовером, у которого под брюхом всего 160 мм, в ценовом сегменте до миллиона «деревянных» оказался представитель китайского автопрома Geely Emgrand X7. На российском рынке автомобиль предлагается в четырех комплектациях с тремя бензиновыми моторами — 1,8-литровым силовым агрегатом мощностью 125 л. с, 140-сильной 2-литровой «четверкой» и двигателем объемом 2,4 л мощностью 148 л. с.
Переднеприводный автомобиль комплектуется пятиступенчатой коробкой передач, и только в топовой модификации с самым мощным мотором доступен шестиступенчатый «автомат». Цена «паркетника» варьируется от 799 000 — 986 000 рублей.
На второй позиции оказался корейский компактный кроссовер SsangYong Tivoli с клиренсом 167 мм. В России этот бюджетник также предлагается только с передним приводом и одним единственным бензиновым силовым агрегатом объемом 1,6 л мощностью 128 л. с.
Модель продается у нас на рынке в двух вариантах: стандартный Tivoli, оснащенный шестиступенчатой механической коробкой передач, оценен в 999 000 рублей, а топовый кроссовер с шестискоростным «автоматом» обойдется в 1 199 000 «деревянных».
175 мм
Китайский компактный паркетник Brilliance V5 с дорожным просветом 175 мм занял третье место. На российском рынке автомобиль предлагается с одним мотором — бензиновой «турбочетверкой» объемом 1,5 л мощностью 143 л. с.
Brilliance V5 также доступен всего в двух переднеприводных комплектациях — с шестиступенчатой механической коробкой передач и шестидиапазонным «автоматом». Стоимость обеих версий не превышает миллиона рублей: стандартная обойдется в 939 000, топовая — в 979 000.
Один из самых популярных китайских брендов в России предлагает кроссовер Lifan X60 с дорожным просветом 179 мм. Автомобиль также доступен с единственным силовым агрегатом объемом 1,8 л мощностью 128 л. с. и только в переднеприводном варианте. В качестве коробки передач можно выбрать либо пятискоростную «механику», либо бесступенчатый вариатор.
Lifan X60 продается в восьми комплектациях стоимостью от 739 900 до 979 900. Вариант с CVT обойдется в 919 900 «деревянных». Это самый доступный «паркетник» в нашем списке.
185 мм
Дорожным просветом размером в 185 мм могут похвастаться сразу два кроссовера на нашем рынке — Zotye T60 и Zotye Coupa. Обе модели доступны только с передним приводом. Силовая линейка Zotye T60 состоит из двух моторов — полуторалитровой «четверки» мощностью 149 л. с. и 177-сильным двигателем объемом 2 л. Первый силовой агрегат работает в паре с механической пятиступенчатой коробкой передач, а более мощный — с шестидипазонным «роботом». Цена Zotye T60 варьируется в диапазоне от 829 990 до 1 228 880 рублей.
Кроссовер Zotye Coupa, который оснащается только полуторалитровым мотором, стоит от 990 000 до 1 250 000.