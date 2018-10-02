Audi опять попалась на массовом обмане потребителей

Скандалы, связанные с занижением данных о выхлопных газов продолжают преследовать концерн Volkswagen c 2015 года — со времен памятного «дизельгейта». И вот очередные претензии к честности немецких автопроизводителей предъявило правительство Японии, обвинив премиальный фольксвагеновский бренд Audi в фальсификации сведений о выхлопах и неверных показателях экономии топлива.
При этом, что любопытно, «Ауди» вполне могла избежать очередного наезда, но откровенно проигнорировало «звоночки», предупреждавшие компанию о грядущих проблемах, что, по мнению некоторых экспертов, весьма ярко свидетельствует о наплевательстве руководства марки на требования национальных законодательств.
Дело в том, что ответственно относясь к экологическим проблемам, японские власти потребовали в этом году от всех автостроителей, реализующих свои машины в Стране восходящего солнца, проверить предоставляемые ими данные о содержании вредных веществ в выхлопе отработавших газов и реальном расходе моторного топлива их автомобилями. Не очень понятно почему, но в Audi отнеслись к этому запросу более, чем небрежно, и представили местному Минтрансу явно устаревшую информацию. Это выяснилось после проверки чиновниками ряда моделей компании, которая выявила несоответствие немецкому отчету у 37 автотранспортных средств (5,3% выборки).
И хотя о судебных преследованиях фальсификатора пока ничего неизвестно, они (как и последующие затем финансовые санкции) вполне возможны. Особенно если учесть, что репутация Audi и без того сильно подмочена арестом в июле этого года главы компании Руперта Штадлера. Ему предъявлены обвинения в опосредованном подлоге и мошенничестве против потребителей.
В России, где экологические требования к выхлопам транспортных средств невероятно низки по сравнению с принятыми в цивилизованных странах нормами, ни Audi, ни другим автопроизводителям волноваться вроде бы не о чем. Кроме, разве что, серьезных репутационных потерь. Впрочем, и эта проблема для российского подразделения «Ауди» не очень страшна если учесть, что продажи марки серьезно падают у нас вот уже пятый год подряд без видимых предпосылок к их восстановлению. К тому же нельзя забывать, что только в этом году марка провела в РФ как минимум шесть отзывных компаний (проблемы с подушками безопасности, тормозной системой, роботизированными трансмиссиями, модулями «ЭРА-ГЛОНАСС» плюс риски возгораний), затронувших в той или иной степени весь ее модельный ряд.