Audi опять попалась на массовом обмане потребителей

И хотя о судебных преследованиях фальсификатора пока ничего неизвестно, они (как и последующие затем финансовые санкции) вполне возможны. Особенно если учесть, что репутация Audi и без того сильно подмочена арестом в июле этого года главы компании Руперта Штадлера. Ему предъявлены обвинения в опосредованном подлоге и мошенничестве против потребителей.

В России, где экологические требования к выхлопам транспортных средств невероятно низки по сравнению с принятыми в цивилизованных странах нормами, ни Audi, ни другим автопроизводителям волноваться вроде бы не о чем. Кроме, разве что, серьезных репутационных потерь. Впрочем, и эта проблема для российского подразделения «Ауди» не очень страшна если учесть, что продажи марки серьезно падают у нас вот уже пятый год подряд без видимых предпосылок к их восстановлению. К тому же нельзя забывать, что только в этом году марка провела в РФ как минимум шесть отзывных компаний (проблемы с подушками безопасности, тормозной системой, роботизированными трансмиссиями, модулями «ЭРА-ГЛОНАСС» плюс риски возгораний), затронувших в той или иной степени весь ее модельный ряд.