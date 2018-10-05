Три способа купить зимние шины дешево

Первый способ экономии просто напрашивается: нужно взять и купить шины более бюджетного бренда. С самого, что ни на есть дна (или днища?) отечественного рынка покрышек. Там обретаются, преимущественно, азиатские бренды и подделки под нормальную европейскую и японскую резину. На наш рынок большая часть подобных товаров попадает из Китая. Чаще всего названия шинных марок такого уровня не известны большинству водителей. А потому продаются они далеко не в каждом шинном магазине. Но если задаться целью, их в достатке можно обнаружить на просторах российского интернета.

Прежде чем решиться на подобное приобретение, имеет смысл почитать отзывы тех автовладельцев, которые уж стали счастливыми обладателями таких колес. Возможно, вас вполне и устроят не особо высокие эксплуатационные характеристики зимней резины из этого сегмента.

В этой же нише рынка можно обнаружить и своего рода «бриллианты» — покрышки, изготовленные по заказу того или иного именитого шинного бренда на каком-нибудь малайзийском предприятии. Иногда эти довольно качественные колеса чудными путями попадают и в Россию.

Если столь радикальный вариант экономии вам не подходит, можно обратить внимание на бюджетные европейские бренды, принадлежащие крупным мировым производителям автомобильной резины.