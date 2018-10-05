Три способа купить зимние шины дешево

autowitness.lv
Осенью, в преддверии холодного сезона торговцы шинами традиционно взвинчивают цены на зимние покрышки. Однако и в таких условиях вполне можно сэкономить.
Максим Строкер

Первый способ экономии просто напрашивается: нужно взять и купить шины более бюджетного бренда. С самого, что ни на есть дна (или днища?) отечественного рынка покрышек. Там обретаются, преимущественно, азиатские бренды и подделки под нормальную европейскую и японскую резину. На наш рынок большая часть подобных товаров попадает из Китая. Чаще всего названия шинных марок такого уровня не известны большинству водителей. А потому продаются они далеко не в каждом шинном магазине. Но если задаться целью, их в достатке можно обнаружить на просторах российского интернета.

Прежде чем решиться на подобное приобретение, имеет смысл почитать отзывы тех автовладельцев, которые уж стали счастливыми обладателями таких колес. Возможно, вас вполне и устроят не особо высокие эксплуатационные характеристики зимней резины из этого сегмента.

В этой же нише рынка можно обнаружить и своего рода «бриллианты» — покрышки, изготовленные по заказу того или иного именитого шинного бренда на каком-нибудь малайзийском предприятии. Иногда эти довольно качественные колеса чудными путями попадают и в Россию.

Если столь радикальный вариант экономии вам не подходит, можно обратить внимание на бюджетные европейские бренды, принадлежащие крупным мировым производителям автомобильной резины.

autowitness.lv

Например, компании Michelin принадлежит бренд Tigar, у Continental это Matador и Barum, у Good Year — Debica и Sava. В той же ценовой нише играет, кстати, и отечественный Cordiant. Чуть подороже, но не принципиально, обойдутся покрышки корейских марок — какие-нибудь Kumho и Hankook. Дешево и сердито, как говорится. Отбросив избыточный перфекцонизм, подобрать что-то подходящее для своей машины вполне можно и из этого списка.

Если же есть желание сэкономить на зимней резине, но нет никакого доверия к продукции «недорогих» брендов, придется изобретать более хитроумные способы.

Первый из них требует умения планировать на достаточно далекое будущее. Дело в том, что в конце весны, к примеру, зимние покрышки уже практически никому не нужны. А на складе у розничного торговца колесами оно все еще лежит. «Замораживать» деньги в виде стопки колес как минимум на полгода готовы далеко не все из них. Поэтому купить весной зимнюю резину — неплохой способ получить изрядную скидку.

Другой вариант обзавестись комплектом колес известного дорогого бренда по-дешевке — разыскать «залежавшиеся» колеса. Имеются в виду покрышки, появившиеся на рынке лет пять назад, но по каким-то причинам все еще не проданные. На такое счастье тоже вполне можно «напасть» и изрядно сэкономить на приобретении.

колеса, шины, зимние шины
5 октября 2018
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