Сколько стоит новый Subaru Forester

В основу нового Subaru Forester легла модульная «тележка» SGP (Subaru Global Platform). Кроссовер немного подрос в габаритах (колесная база увеличилась с 2639 мм до 2670 мм) и стал просторнее (багажник вмещает 505 л вместо 489 л). Дорожный просвет остался прежним — 220 мм.

Внешность модели разработчики практически не тронули, пересмотрев лишь дизайн радиаторной решетки, обоих бамперов и оформление оптики.

Выбор моторов в линейке стал скуднее: новинка сохранила только два усовершенствованных «атмосферника» объемом 2 и 2,5 л мощностью 150 и 185 «лошадей» соответственно. Причем последний прибавил мощности (раньше выдавал 171 л. с.). Оба совмещаются с вариатором. Двухлитровый 241-сильный мотор с турбиной покинул силовую линейку.

Новый Subaru Forester будет предложен в шести комплектациях: Standard, Comfort, Elegance, Elegance ES, Elegance ES+ и Premium ES. Варианта Base, который с «механикой», в прайс-листе больше не будет. Ценник на новинку начнется от 1 939 000 рублей. Для сравнения: стоимость «Лесника» 2018 года в похожей комплектации стартует от 1 859 900 «деревянных». Новый «Форик» в топовом варианте оценили в 2 549 900 «целковых».