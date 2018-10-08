Подорожала вся российская линейка Mazda

Отныне прайс на младшую модель с пятью дверями стартует от 1 295 000 рублей, а стоимость «трешки»-седан начинается от 1 205 000 «деревянных».

«Шестая Мазда» увеличила ценник на 25 000, а в отдельных случаях на 31 800 «целковых». И теперь покинет салон официального дилера не меньше, чем за 1 377 000 рублей.

Чуть больше, а точнее на 29 000 — 40 000, подорожал кроссовер CX-5. «Паркетник» обойдется минимум в 1 520 000 кровно заработанных.

За Mazda CX-9 придется выложить дополнительно те же 40 000 рублей: этот автомобиль станет вашим за 2 798 000.

Кстати, как уже писал портал «АвтоВзгляд», Mazda6, рестайлинговый вариант которой уже давно ожидают в России, приедет к нам с новым мотором. Судя по Одобрению типа транспортного средства, появившемся в открытой базе «Росстандарта», флагманский седан до нас доберется с турбированным 2,5-литровым мотором мощностью 231 л. с. Такой же двигатель приводит в движение большой «паркетник» CX-9.

Говорить о точной дате появления новинки у нас пока рано. Возможно, «четырехдверку» запустят на рынок РФ в первой половине 2019 года.