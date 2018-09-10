Как выгодно купить Subaru с пробегом

Перед тем, как выставить автомобиль на продажу, специалисты официальных сервисных центров Subaru проводят подготовку «бэушных» автомобилей, диагностируя их по 91 пункту, а также проверяют юридическую чистоту аавто и историю его технического обслуживания.

Надо сказать, что под программу попадают авто не старше пяти лет и с пробегом не больше 150 000 км. Новые хозяева увезут вместе с машиной сертификат, который позволит обслуживать купленный транспорт еще год или до 25 000 км пробега, а также сервисную книжку, удостоверяющую все надлежащие проверки и гарантирующую, что при ремонте были использованы только оригинальные запчасти.

Например, на данный момент бренд предлагает несколько автомобилей, самый доступный из которых — Subaru Forester 2007 года выпуска с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 158 л. с., агрегатированный с автоматической коробкой передач. Этот экземпляр оценили в 570 000 рублей.

Стоит напомнить, что, как уже писал портал «АвтоВзгляд», японский бренд скоро проведет фестиваль для всех российских поклонников марки: 15 сентября пройдет Subafest 2018, гвоздем программы которого станет премьера «Форестера» пятого поколения.