Почему Audi отложила выпуск нового кроссовера

Представитель немецкого бренда рассказал, что встроенное программное обеспечение Audi e-tron потребовало доработки уже после того, как марка получила все необходимые лицензии и свидетельства для запуска автомобиля. После изменений автомобилю нужно пройти новые проверки и получить свежие нормативные документы. Это все займет как раз четыре недели, сообщает издание Reuters со ссылкой на представителя марки.

Но есть еще одна версия: поставщик батарей, южнокорейская компания LG Chem, собирается поднять цены на свою продукцию. Урегулирование этого вопроса у производителя может занять до двух месяцев. Об этом говорит газета Bild am Sonntag.

Стоит напомнить, что Audi e-tron дебютировал в середине сентября в Сан-Франциско. Электрокар приводится в движение двумя электромоторами общей мощностью 300 кВт (406 л. с.). Запас хода при полностью заряженной батареи, емкостью 95 кВт/ч — 400 км. Максимальная скорость ограничена 200 км/ч.