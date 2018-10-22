Почему Audi отложила выпуск нового кроссовера

Фото: Audi
Компания Audi вынуждена задержать старт продаж своего первого электрического кроссовера e-tron. Заминка объясняется проблемами в разработке программного обеспечения и подскочившими ценами на аккумуляторы. Правда, не факт, что автомобиль вообще когда-либо увидит свет.
Светлана Ермолаева

Представитель немецкого бренда рассказал, что встроенное программное обеспечение Audi e-tron потребовало доработки уже после того, как марка получила все необходимые лицензии и свидетельства для запуска автомобиля. После изменений автомобилю нужно пройти новые проверки и получить свежие нормативные документы. Это все займет как раз четыре недели, сообщает издание Reuters со ссылкой на представителя марки.

Но есть еще одна версия: поставщик батарей, южнокорейская компания LG Chem, собирается поднять цены на свою продукцию. Урегулирование этого вопроса у производителя может занять до двух месяцев. Об этом говорит газета Bild am Sonntag.

Стоит напомнить, что Audi e-tron дебютировал в середине сентября в Сан-Франциско. Электрокар приводится в движение двумя электромоторами общей мощностью 300 кВт (406 л. с.). Запас хода при полностью заряженной батареи, емкостью 95 кВт/ч — 400 км. Максимальная скорость ограничена 200 км/ч.

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22 октября 2018
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