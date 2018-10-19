Продажи электромобилей в России резко упали

Фото: Tesla
За прошедший месяц в России было зарегистрировано всего восемь новых электрокаров. Продажи упали сразу на 50% по сравнению с прошлогодним сентябрем, когда было куплено 16 автомобилей на электротяге.
Светлана Ермолаева

Тем не менее по итогам девяти месяцев этого года объемы сбыта пока что по-прежнему показывают положительную динамику. С января по сентябрь у нас было куплено 94 новых электрокара, что на 42% больше, чем за то же время в 2017 году.

В сентябрьском рейтинге полностью электрифицированных моделей первое место, как и раньше, занимает Nissan Leaf. На его долю пришлась половина от всех проданных электрических авто — 4 экземпляра, сообщает агентство «Автостат».

Еще три покупателя выбрали кросс-купе Tesla Model X, и одному пришелся по вкусу «малютка» Renault Twizy (единственный электромобиль из реализованных в сентябре, который официально представлен в России).

Лидером в рейтинге регионов названа Москва: за первый осенний месяц здесь купили три новеньких «зеленых» машины. Два авто зарегистрировали в Приморском крае. Еще по одному — в Санкт-Петербурге, Новосибирской и Амурской областях.

Стоит сказать, что Росавтодор и Electric Motors Club, первый в России
мультибрендовый салон электромобилей, собираются объединить усилия для развития соответствующей инфраструктуры, необходимой для машин на электричестве. До конца года будет предоставлена карта новых объектов.

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19 октября 2018
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