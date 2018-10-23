Новый кроссовер Volkswagen Tayron поступил в продажу

Производство нового Tayron наладили на совместном предприятии FAW и Volkswagen в КНР еще в июле. И вот, наконец, дилеры получили первые партию автомобилей. В модельной линейке «Тайрон» расположился между кроссоверами Tiguan L и Teramont. Клиентам предлагается на выбор десять различных вариантов исполнения авто, в том числе «спортивный» R-Line.

Volkswagen Tayron безальтернативно оснащается двухлитровым турбомотором, доступным в двух степенях форсировки: 186 и 220 л. с. Пару двигателю составляет семиступенчатый «робот» DSG — иных трансмиссий не предусмотрено. Зато привод у кроссовера может быть как передним, так и полным — фирменным 4Motion.

Широкий список оснащения «Тайрона» включает в себя, помимо прочего, светодиодную оптику, адаптивный круиз-контроль, мониторинг движения в пределах полосы, систему предотвращения фронтальных столкновений, автоматический парковщик, цифровую 10,3-дюймовую «приборку», а также панорамную крышу и люк с электроприводом.

Прайсы Volkswagen Tayron варьируются в диапазоне от 188 800 до 319 800 юаней, что по текущему курсу эквивалентно 1,8 – 3 млн. рублей. Появление нового кроссовера на российском авторынке крайне маловероятно.