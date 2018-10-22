Названы самые популярные подержанные иномарки в России

За указанное время продажи «американца» увеличились на 2,8%. Стоит напомнить, что накануне завод во Всеволожске выпустил 700 000-й «Фокус» в России. У нас модель собирают с 2002 года и по сей день.

Второе место заняла Toyota Corolla, которая разошлась тиражом в 77 500 единиц. Объемы продаж «четырехдверки» поднялись на +2,1%. На третьей строчке поселился Hyundai Solaris, который предпочли на «вторичке» 70 300 автомобилистов (+23,1%).

На четвертом и пятом месте прописались бюджетный KIA Rio (62 500 автомобилей, +27,8%) и бизнес-седан Toyota Camry (58 800 машин, +7,1%) соответственно.

С шестого по десятый пункты автомобильного хит-парада за прошедшие три квартала года получили Renault Logan (55 200 авто, +5,9%), Chevrolet Niva (51 800 единиц, +4,5%), Opel Astra (47 500 штук, +1,9%), Daewoo Nexia (44 500 единиц, −7%) и Volkswagen Passat (39 800 экземпляров, −4,1%) в хвосте ТОП-10.