5 разрешенных для парковки мест, где никогда нельзя оставлять автомобиль

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Зеленый эвакуатор и штрафстоянка покажутся цветочками по сравнению с теми проблемами, которые могут возникнуть у автовладельца, оставившего свою машину там, где парковка разрешена.
Эдуард Раскин

Любой столичный водитель скажет, что самое опасное место для парковки — это газон. Особенно, если автомобиль «записан» на компанию: тогда штраф достигает 300 000 рублей. Но есть места, где парковаться, согласно букве закона, можно, но делать это, как выяснил портал «АвтоВзгляд», категорически не стоит.

Подземный паркинг

С каждым годом количество классических стоянок и гаражных кооперативов пусть медленно, но сокращается, а вот количество подземелий, где можно оставить автомобиль, увеличивается в геометрической прогрессии. На первый взгляд, подземный паркинг ничем не отличается от своего классического аналога. Только вот если разобраться, то отличая все же есть. И они не в пользу подземелий.

Подземный паркинг противопоказан всем автомобилям, оборудованным системами спутникового слежения: железобетонные перекрытия препятствуют сигналу, автомобильный комплекс начинает бесконечную череду попыток найти-таки спутник. Как результат — полностью севший аккумулятор изо дня в день.

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Отключить систему в надежде на сохранность авто тоже будет ошибкой. Вора не остановят такие мелочи, как шлагбаум и вечно заспанный охранник, которого от любых претензий за сохранность и целостность вашей машины оберегает табличка «Паркинг не несет отвественности….». А для всего остального куда больше подойдет полис КАСКО, который не выглядит таким уж дорогим после подсчета ежегодной стоимости парковочного места ниже уровня земли.

Парковка сумермаркета

Крупные торговые комплексы владеют огромными парковочными пространствами. Москвичи, желающие сэкономить на городском паркинге, оставляют машину там, проезжая последние километры до работы на метро. Найти «бесплатную» парковку можно даже в пределах Третьего транспортного кольца. Только вот насколько она бесплатна?

Ко всем «радостям» стандартного подземного паркинга здесь добавляется борьба руководствоа торгового центра, которое не против продать местечко или сдать его в аренду, с бесплатными посетителями. Творится это беззаконие руками охраны: сначала подойдут и вежливо попросят не оставлять примелькавшуюся машину на целый день, потом оставят записку на лобовом стекле, а потом перейдут к «действию».

Спустят шины, «пройдутся» ключом по боку, разобью фару, а то и позарятся на колесные диски. Сами понимаете, что камеры в этот день «случайно» будут на ремонте, а вам лишний раз напомнят, что делать так больше не стоит.

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Влажный, холодный гараж

Одно из самых опасных мест долгосрочного хранения — это обычный железный гараж. Влажный, как его не вентилируй, с вечно полным водой погребом и текущей крышей. Для нового автомобиля это еще полбеды, разве что ржа полезет, да тормозные диски «зацветут». А вот для 5—6 летний машины, у которой процесс износа электрической цепи уже в «эндшпиле», такой «отдых» может закончиться заменой катушки зажигания, высоковольтных проводов, а то и всей подкапотной «косы». Чем старше «железный конь», тем больше приключений будет у его хозяина, когда он соберется вывести свой авто на прогулку.

Лекарством может стать регулярный «выгул» транспорта и осушение «ямы». Но победить «гаражную» болезнь можно только одним способом — не оставлять там автомобиль надолго. Переночевать — переночует, а вот перезимовать…

Вакантное место у помойки

У придомовой парковки тоже есть свои недостатки. Прежде чем бросать на машину на единственное свободное место — оглядитесь. Наличие рядом мусорного бака автоматически создает опасность нашествия крыс. Которые, сразу после мусорки, заинтересуются подкапотным пространством близлежащих авто.

Теплый двигатель выглядит отличным пристанищем для грызуна, но пробуждение «железного сердца» мгновенно вызывает у животного страх и истерику. После чего острадать может все: от подкапотного пространства, до ваших же нервных клеток, когда вчерашняя лень обернется шоком при открытии капота для «залить незамерзайки».

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Вторая важная особенность любой свалки бытовых отходов — они периодически горят. Стоящие рядом автомобили пострадают либо от огня, либо от действий пожарных, которые обязаны потушить пламя, а не церемонно обходить припаркованные у помойки автомобили. Если район спокойный — вероятность этого ЧП уменьшается. Но никогда не доходит до «нулевой» отметки.

Под соседским балконом

Другая важная проблема любого двора — соседи. И надо сразу осознать одну важную психофизическую особенность: договориться не удастся. Невозможно объяснить уставшему во всех смыслах человеку, что кидать мусор и бычки с балкона — это плохо. Нельзя доказать выпившему, что пустая пивная банка может разбить дорогостоящее лобовое стекло, а его семейный скандал, с выбрасыванием из окна тещиных разносолов, может стать причиной огромной вмятины на крыше чужого автомобиля. Крышу, к слову, обычно не ремонтируют — меняют цельным куском. Про цены даже говорить не будем.

Еще труднее обстоят дела со «своими» местами: несколько лет назад там стоял гараж «ракушка», незаконно установленный, естественно, а теперь эти квадратные метры на веки вечные закреплены за одним человеком. Поставленный там автомобиль вызовет бурю негодования, которая, как правило, приведет к порче имущества.

Немножко вежливости

Как не попасть на ремонт? Да очень просто: в своем дворе не нарушать пусть глупые, но все-таки устои, а в чужом — быть добрее с дворниками. Они все и всех знают, а за мелкую «финансовую помощь» быстро проконсультируют о порядках местного жизнеустройства. Небольшая плата за спокойствие.

Вежливость и аккуратность, а так же точное следование букве закона и простая человеческая смекалка сохранят не только автомобиль, но и нервные клетки. Помните об этом, когда в следующий раз будете торопиться, опаздывать и «всего на пять минут». И это сохранит целостность кузовных элементов и деталей отделки значительно лучше, чем железный гараж и полис КАСКО!

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15 октября 2018
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