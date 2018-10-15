5 разрешенных для парковки мест, где никогда нельзя оставлять автомобиль

Любой столичный водитель скажет, что самое опасное место для парковки — это газон. Особенно, если автомобиль «записан» на компанию: тогда штраф достигает 300 000 рублей. Но есть места, где парковаться, согласно букве закона, можно, но делать это, как выяснил портал «АвтоВзгляд», категорически не стоит.

Подземный паркинг

С каждым годом количество классических стоянок и гаражных кооперативов пусть медленно, но сокращается, а вот количество подземелий, где можно оставить автомобиль, увеличивается в геометрической прогрессии. На первый взгляд, подземный паркинг ничем не отличается от своего классического аналога. Только вот если разобраться, то отличая все же есть. И они не в пользу подземелий.

Подземный паркинг противопоказан всем автомобилям, оборудованным системами спутникового слежения: железобетонные перекрытия препятствуют сигналу, автомобильный комплекс начинает бесконечную череду попыток найти-таки спутник. Как результат — полностью севший аккумулятор изо дня в день.