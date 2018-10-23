5 вопросов, которые необходимо задать продавцу при покупке нового авто

Покупка новой машины у дилера — это всегда мудреный квест, требующий максимальной концентрации внимания. Однако зацикленные на скидках и подарках клиенты зачастую упускают из вида некоторые важные моменты. О чем нужно непременно спросить менеджера прежде, чем поставить свою подпись в договоре купли-продажи, расскажет портал «АвтоВзгляд».
Диалог менеджера автосалона с клиентом порой напоминает важные политические переговоры, где каждая сторона пытается выбить для себя максимально «удобные» условия при минимальных потерях. Дилер хочет продать машину как можно дороже, а покупатель, в свою очередь, приобрести ее подешевле. Вот и бьются они с утра до ночи друг с другом — кто кого переспорит.
Автомобилистов — понятное дело — беспокоит цена и все, что с ней связано: прямые скидки на новые автомобиль, какие-либо подарки и прочие бонусы, способные уберечь кошелек. Поэтому в первую очередь необходимо поинтересоваться у продавца, участвует ли автосалон в государственных программах и подпадает ли под них конкретная машина. Это при соблюдении определенных условий позволит неплохо сэкономить.
МОЙ ПЕРВЫЙ РАЗ
Наверное, только глухой не слышал про программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Их запустили в поддержку отечественного автопрома: тем, кто остановил свой выбор на авто российского производства, дают скидки в размере 10% от стоимости машины. На бонус могут рассчитывать семьи, воспитывающие не менее двух несовершеннолетних детей, а также граждане, у которых раньше не было «колес».
Проблема в том, что проект хоть и государственный, далеко не все автостроители с дилерами принимают в нем участие. К тому же: выделенные квоты не резиновые — скидки, как показывает практика, раздают лишь в первые месяцы года. И дабы избежать казуса, когда вам «выкатят» полный счет безо всяких десятипроцентных дисконтов, уточните у менеджера заранее, действуют ли программы в данный момент.
Если вам приглянулась машина из тех, что красуются в шоу-руме, не забудьте спросить у продавца, как давно она там «прописалась». Порой автомобили простаивают в салонах месяцами и даже годами. Их, конечно, обслуживают, но постольку-поскольку — скорее используют в качестве донора для других, проблемных авто. Вы ведь не хотите стать «счастливым» обладателем «коня» с заржавевшими тормозными механизмами, дохлым аккумулятором?
БУКАШКА БЕЗ БУМАЖКИ
Еще один важный вопрос, который следует задать менеджеру до заключения сделки — имеется ли у автосалона в наличии ПТС на выбранную вами машину. Поясним: некоторые дилеры выкупают у представительства этот документ лишь тогда, когда находят покупателя. Обычно подобные схемы используют мелкие компании или автосалоны, балансирующие на грани банкротства — таким образом они страхуют себя от возможных финансовых рисков. Для клиента бумажная волокита чревата задержкой выдачи нового автомобиля.
БАБКА-ГАДАЛКА
Скитаясь по автосалону в ожидании продавца, якобы убежавшего к руководителю согласовывать скидку, не поленитесь дойти до отдела сервиса. Поинтересуйтесь, сколько стоит ТО на вашу будущую машину — не только первое, но и последующие, которые, как правило, обходятся водителю гораздо дороже. Заодно расспросите мастеров о «слабых» местах модели — быть может, вы передумаете покупать понравившееся авто, узнав об ожидающих неприятностях.
БЕНЗИНА С ГУЛЬКИН НОС
И, напоследок, еще один совет. Когда доберетесь таки до этапа выдачи автомобиля, уточните у менеджера, где находится ближайшая приемлемая АЗС. Дилеры обычно заливают в бак новой машины ровно столько топлива, сколько требуется для того, чтобы клиент покинул территорию автосалона, и ни литра больше. А заглохнуть посреди дороги в столь радостный день было бы крайне неприятно. К тому же, это может принципиальным образом отразиться на работе топливного насоса, форсунок и прочих систем.