5 вопросов, которые необходимо задать продавцу при покупке нового авто

Диалог менеджера автосалона с клиентом порой напоминает важные политические переговоры, где каждая сторона пытается выбить для себя максимально «удобные» условия при минимальных потерях. Дилер хочет продать машину как можно дороже, а покупатель, в свою очередь, приобрести ее подешевле. Вот и бьются они с утра до ночи друг с другом — кто кого переспорит.

Автомобилистов — понятное дело — беспокоит цена и все, что с ней связано: прямые скидки на новые автомобиль, какие-либо подарки и прочие бонусы, способные уберечь кошелек. Поэтому в первую очередь необходимо поинтересоваться у продавца, участвует ли автосалон в государственных программах и подпадает ли под них конкретная машина. Это при соблюдении определенных условий позволит неплохо сэкономить.