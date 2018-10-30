Названы самые популярные подержанные внедорожники и кроссоверы в России

Вторую строчку заняла российско-американская Chevrolet Niva, которая пришлась по вкусу 51 800 россиянам и увеличила объем сбыта на 5%. Тройку лидеров замыкает «японец»: Toyota RAV4 с пробегом разошлась тиражом в 30 400 экземпляров и нарастила продажи на 8%.

На четвертой и пятой позициях прописались две модели Nissan: кроссовер Qashqai, перешедший во вторые руки в количестве 25 000 автомобилей (+15%), а также его старший брат X-Trail с результатом в 24 800 машин (+12%).

Остальные позиции в ТОП-10 вторичного рынка «вездеходов» заняли следующие авто: Renault Duster (21 000 единиц, +27%), Mitsubishi Outlander (20 800 экземпляров, +15%), Honda CR-V (20 600 автомобилей, +1%), Volkswagen Tiguan (16 700 единиц, +28%) и KIA Sportage (16 700 машин, +21%), сообщает агентство «Автостат».