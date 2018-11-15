Нужно ли вносить изменения в ПТС и СТС после облейки машины пленкой

Вокруг такой модной нынче процедуры, как обклейка машины пленкой, среди автолюбителей ходит много споров. Одни утверждают, что по завершении процесса водитель обязан уведомить о смене цвета автомобиля ГИБДД, другие же считают это действие лишним: колер ведь по факту остается прежним. Как же обстоят дела на самом деле, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Интересно, что и юристы никак не могут сойтись в едином мнении. Правоведы, кто во что горазд, ссылаются на разные статьи КоАП и приказы МВД, высказывают собственные точки зрения, не подкрепленные никакими весомыми аргументами. Да, с одной стороны водители, не пожалевшие денег на обклейку, меняют регистрационные данные транспортного средства, а именно цвет. Но с другой — колер под пленкой остается нетронутым. Спорно, очень спорно.
И никому из автовладельцев не было бы дела до бумажной волокиты, если сотрудники ГИБДД, гоняющиеся за «палками» и взятками, не выписывали «тюнингерам» штрафы. А придраться они могут, ссылаясь на ст.12.1 КоАП «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке», ст.19.22 «Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств» или на какую-либо другую статью.
Но насколько их действия будут правомерными? Возьмем, к примеру, «управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке». Так машина же зарегистрирована: вот, пожалуйста, СТС. Ах, цвет у нее не соответствует тому, что указан в свидетельстве? Да это пленка — смотрите, в любой момент ее можно снять. И вообще, покажите мне, товарищ инспектор, где написано, что я обязан после обклейки авто уведомить об этом ГИБДД.
А гаишник, уже пожалевший о том, что связался с вами, показать ничего не сможет. Нет в природе такого документа: о пленке не говорится ни в ПДД, ни в КоАП, ни в ведомственных приказах — нигде. Принятие решения отдано на откуп придорожного полицейского. Не понравитесь вы ему — выпишет штраф на 500 рублей в лучшем случае или 2000 — в худшем (в зависимости от статьи КоАП). И бегайте потом по судам, доказывайте, что вы не верблюд.
Единственный нормативно-правовой акт, за который можно было бы зацепиться — это Приказ МВД России от 07.08.2013 N 605 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним». Но даже в нем никакой конкретики нет.
– Пункт 59.3 этого приказа говорит, что изменение регистрационных данных в связи с изменением цвета транспортного средства производится по заявлению владельца. И все. Полагаю, регистрация в связи с изменением цвета является правом, но не обязанностью автовладельца, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» ситуацию эксперт юридической фирмы «Середин и партнеры» Алексей Середин.
Короче говоря, вопрос с пленкой и необходимостью внесения изменений в документы — очередной правовой пробел, коими российское законодательство пронизано насквозь. Будет здорово, если в обозримом будущем правительство все же «заклеит» эту дыру и доходчиво объяснит нашему брату — посредством ПДД, КоАП, приказа МВД или как-то иначе — что водителю должно делать в подобных случаях.