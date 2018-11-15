Нужно ли вносить изменения в ПТС и СТС после облейки машины пленкой

Интересно, что и юристы никак не могут сойтись в едином мнении. Правоведы, кто во что горазд, ссылаются на разные статьи КоАП и приказы МВД, высказывают собственные точки зрения, не подкрепленные никакими весомыми аргументами. Да, с одной стороны водители, не пожалевшие денег на обклейку, меняют регистрационные данные транспортного средства, а именно цвет. Но с другой — колер под пленкой остается нетронутым. Спорно, очень спорно.

И никому из автовладельцев не было бы дела до бумажной волокиты, если сотрудники ГИБДД, гоняющиеся за «палками» и взятками, не выписывали «тюнингерам» штрафы. А придраться они могут, ссылаясь на ст.12.1 КоАП «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке», ст.19.22 «Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств» или на какую-либо другую статью.