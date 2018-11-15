Аварийно-опасно: как часто россияне попадают в ДТП

В России довольно высокая аварийность, которую непрестанно стараются сократить, улучшая качество дорог, меняя скоростные режимы и заставляя вовремя менять «резину». И эти методы даже приносят неплохие результаты. Но с манерой езды отдельно взятых водителей не поспоришь.
Соцопрос, который провели аналитики «Авито Авто» показал, что 31% всех отечественных автомобилистов ни разу не участвовали в ДТП. А вот подавляющее число водителей (69%) хотя бы раз, да и попадали в аварию.
49% опрошенных делали это один или два раза, от трех до пяти эпизодов произошло с 17% респондентов. 2% респондентов отметились в дорожно-транспортных происшествиях от шести до десяти раз. Самыми неаккуратными оказался 1% автолюбителей, которые ставят своеобразные рекорды, умудряясь поучаствовать более, чем в десяти аварийных случаях.
Причем вопреки устоявшемуся мнению мужчины попадают в происшествия на 19% чаще автоледи: 46% женщин вообще ни разу не участвовали в авариях, а среди представителей сильного пола таких счастливчиков всего 25%.
Стоит отметить, что при этом 70% водителей выбирают умеренный стиль вождения. 19% автомобилистов предпочитают экстремальное поведение на дороге. Еще 6% участников опроса любят ездить медленно и спокойно. А 5% автовладельцев вписали свой собственный вариант ответа: на их стиль влияет настроение, обстоятельства или скорость потока.
Кроме того, специалисты составили рейтинг регионов, где чаще встречаются люди, не побывавшие в ДТП, а также определили где предпочитают агрессивное вождение. В первом списке в ТОП-5 попали Ставропольский край (44% ставропольцев не участвовали в авариях), Калининградская область (42%), Волгоградская область (40%), Ростовская область (38%) и Краснодарский край (37%).
В антирейтинге экстремальных регионов первое место досталось Челябинская область (здесь 29% опрошенных водят агрессивно). Далее идут Свердловская (24%) и Новосибирская области (23%), Пермский край (22%) и Ростовский регион (21%). Самые спокойные автомобилисты живут в Воронежской области и Ставропольском крае (по 14%).