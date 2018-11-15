Аварийно-опасно: как часто россияне попадают в ДТП

Соцопрос, который провели аналитики «Авито Авто» показал, что 31% всех отечественных автомобилистов ни разу не участвовали в ДТП. А вот подавляющее число водителей (69%) хотя бы раз, да и попадали в аварию.

49% опрошенных делали это один или два раза, от трех до пяти эпизодов произошло с 17% респондентов. 2% респондентов отметились в дорожно-транспортных происшествиях от шести до десяти раз. Самыми неаккуратными оказался 1% автолюбителей, которые ставят своеобразные рекорды, умудряясь поучаствовать более, чем в десяти аварийных случаях.

Причем вопреки устоявшемуся мнению мужчины попадают в происшествия на 19% чаще автоледи: 46% женщин вообще ни разу не участвовали в авариях, а среди представителей сильного пола таких счастливчиков всего 25%.