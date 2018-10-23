Тест на семейное счастье: Skoda Kodiaq против Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander

Сегмент SUV остается одним из самых популярных на рынке, и война за место под солнцем активизировалась, когда в боевые действия вступил Skoda Kodiaq нижегородской сборки. В сентябре обрусевший «чех», подвинув Mitsubishi Outlander, занял почетное второе место в рейтинге среднеразмерных кроссоверов после Nissan X-Trail. Портал «АвтоВзгляд» сравнил комплектации и цены этих моделей, и готов ответить, кому же из них отдать предпочтение.
Иван Флягин

Росту популярности «Шкоды», в общем-то, удивляться не приходится, поскольку большой Kodiaq предлагает целый ряд конкурентных преимуществ в классе.

Прежде всего, он готов отстоять статус семейного автомобиля — не в последнюю очередь благодаря одному из самых вместительных багажников объемом 650/2065 л. Объемнее отсек с разложенным вторым рядом только у Kia Sorento — 660/1732 л, а у остальных одноклассников ситуация следующая: в новом Hyundai Santa Fe этот показатель равен 625/1905 л, в Mitsubishi Outlander — 591/1754, в Honda CR-V — 522/1557, а у Nissan X-Trail — 497/1585.

Кроме того, Skoda Kodiaq предлагает богатое оснащение, и среди конкурентов у него самая разнообразная силовая линейка, включающая четыре мотора: три бензиновых (1.4 TSI, 125 л. с.; 1.4 TSI, 150 л. с.; 2.0 TSI, 180 л. с.) и один турбодизель (2.0 TDI, 150 л. с.). Кроссовер доступен в трех комплектациях, а модельный ряд располагает модификациями «по интерсам» — Scout, Sportline, Laurin & Klement и Hockey Edition.

Skoda Kodiaq обладает самой длинной в сегменте колесной базой, равной 2791 мм. Благодаря этому у нее просторный салон, который позволяет вместить третий сидений. А, как известно, пока еще далеко не все одноклассники предлагают такую роскошь, и в тройке лидеров сегмента он единственный, у кого доступен семиместный салон.

Цены на Skoda Kodiaq варьируется от 1 389 000 до 2 123 000 рублей. У конкурентов дипазаон стоимости следующий: Nissan X-Trail1 308 000 – 1 997 000 ₽, Mitsubishi Outlander — 1 589 000 – 2 220 000 ₽, Hyundai Santa Fe — от 1 999 000 – 2 699 000 ₽, Honda CR-V — 1 959 900 – 2 539 900 ₽, Kia Sorento — 1 914 900 – 2 359 900

Как видно, среди всех конкурентов стартовая цена доступней только у лидера продаж в сегменте — Nissan X-Trail. Если сравнивать их начальные комплектации, то несмотря на разницу в 81 000 рублей, у «японца» мощнее мотор: 2,0-литровая 144-сильная «четверка» против чешского 125-сильного 1.4 TSI. Еще одно преимущество Nissan X-Trail — наличие в «базе» круиз-контроля.

В то же время у «Шкоды» имеются обогрев форсунок омывателя лобового стекла и индикатор давления в шинах, которые не входят в список станадартных опций «японца». Оба переднеприводных кроссовера оснащены шестиступенчатой «механикой». При таких раскладах средний расход топлива у Skoda Kodiaq значительно меньше — 6,6 л на 100 км, а у Nissan X-Trail — 8,3 л на сотню.

Что касается еще одного соперника, входящего в тройку лидеров продаж в сегменте среднеразмерных кроссоверов — японского долгожителя Mitsubishi Outlander, то в базовой комплектации он предлгается значительно дороже, чем Kodiaq и X-Trail — за 1 589 000 рублей.

За эти деньги доступен переденеприводный кроссовер с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 146 л. с. и бесступенчатым вариатором. И, конечно, такой Outlander уступает «Шкоде» по расходу топлива — у «японца» он составляет 7,5 л на 100 км. Единственным преимуществом в списке станадртных опций Mitsubishi можно считать наличие датчика дождя и света, но при этом там отсутствует обогрев передних сидений.

Самый доступный полноприводный Skoda Kodiaq в начальной комплектации Active обойдется в 1 648 000 рублей за версию с бензиновой турбочетверкой 1.4 TSI мощностью 150 л. с., а с тем же мотором, но с «роботом» DSG — за 1 688 000. У Nissan X-Trail с приводом 4х4 ценик дешевле — 1 491 000 за версию с менее мощным 2,0-литровым 144-сильным мотором и вариатором, а также 1 606 000 за кроссовер с турбодизелем 1.6 DCI (130 л. с.) и шестиступенчатой механической коробкой передач.

Полноприводный Mitsubishi Outlander с 2,0-литровым 146-сильным мотором и бесступенчатым CVT стоит дороже всех в тройке — минимум в 1 753 000 рублей.

Те, кто рассчитывает на топовые комплектации, то чешский кроссовер в самом оснащенном врианте Style (не считая особых серий) обойдется в 2 092 000 «деревянных» за дизельный 2.0 TDI мощностью 150 л. с. Богатая версия Ambition с бензиновым 180-сильным 2.0 TSI доступна за 2 157 000.

Самый дорогой X-Trail с 2,5-литровым мотором мощностью 171 л. с. предлагается за 1 997 000 рублей, а максимальная цена Mitsubishi Outlander с 167-сильным 2,4-литровым двигателем оценен в 2 220 000 «деревянных». Так что по всем официальным ценовым позициям чешский кроссовер в тройке занимает среднее место.

При этом, отметим, что указанные топовые версии «японцев» вряд ли выдержат конкуренцию по уровню оснащения с Skoda Kodiaq в модификации Laurin & Klement, которая продается в дизельном и бензиновом вариантах за 2 834 000 и 2 878 000 рублей соотвественно.

Безусловно, привлектаельный прейскурант на Nissan X-Trail помогает «японцу» сохранять лидерство в классе. Но чтобы почувствовать разницу в концептуальных подходах к планированию пространства между «Кодьяком» и «японцами», достаточно просто оказаться в салоне чешского кроссовера.

И необязательно быть поклонником немецкого автопрома в лице VAG, чтобы оценить в «Шкоде» явные эргономические преимущества для водителя и пассажиров, более продуманный интерфейс медиасистемы, доступное расположение розеток и USB-портов, дополнительные привилегии для задних пассажиров — такие, как отдельный климат-контроль, обогрев задних сидений, столики на спинках передних сидений, шторки на окнах и, конечно же, возможность заказать семиместный салон, который обойдется в дополнительные, но не серьезные 58 800 рублей.

Одним словом, среди самых популярных одноклассников Skoda Kodiaq предъявит гораздо больше аргументов, чтобы отстоять статус оптимального кроссовера для большого семейства. Причем капитан семейного судна также не будет обижен — управляемость и ездовые характеристики у инженеров VAG всегда в особом приортитете, и в этом отношении репутация у производителя более, чем достойная.

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24 октября 2018
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