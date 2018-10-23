Тест на семейное счастье: Skoda Kodiaq против Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander

Росту популярности «Шкоды», в общем-то, удивляться не приходится, поскольку большой Kodiaq предлагает целый ряд конкурентных преимуществ в классе.

Прежде всего, он готов отстоять статус семейного автомобиля — не в последнюю очередь благодаря одному из самых вместительных багажников объемом 650/2065 л. Объемнее отсек с разложенным вторым рядом только у Kia Sorento — 660/1732 л, а у остальных одноклассников ситуация следующая: в новом Hyundai Santa Fe этот показатель равен 625/1905 л, в Mitsubishi Outlander — 591/1754, в Honda CR-V — 522/1557, а у Nissan X-Trail — 497/1585.

Кроме того, Skoda Kodiaq предлагает богатое оснащение, и среди конкурентов у него самая разнообразная силовая линейка, включающая четыре мотора: три бензиновых (1.4 TSI, 125 л. с.; 1.4 TSI, 150 л. с.; 2.0 TSI, 180 л. с.) и один турбодизель (2.0 TDI, 150 л. с.). Кроссовер доступен в трех комплектациях, а модельный ряд располагает модификациями «по интерсам» — Scout, Sportline, Laurin & Klement и Hockey Edition.