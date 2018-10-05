По кирпичику: как самостоятельно проверить официальные размеры багажника

Подавляющее большинство покупателей авто вынуждены верить на слово паспортным характеристикам, указанным производителем. Но не секрет, что многие бренды порой лукаво импровизируют величинами в выгодную для себя сторону. В связи с этим портал «АвтоВзгляд» разобрался, как можно проверить объем грузового отсека приглянувшегося автомобиля.
Напрасно вы думаете, что для точности измерения можно обойтись одной рулеткой и вспомнить школьную геометрию. Придется запастись кирпичиками или коробочками определенного размера и посчитать, сколько их влезет в багажное отделение вашего автомобиля. Все зависит от того, по какой системе фиксировался его объем — американской или европейской.
Проверка «еропейцев»
В первом случае понадобятся кирпичики габаритами 50х100х200, объем которых равен одному литру. Если у вас хетчбэк, универсал или SUV, то ими необходимо заполнить грузовой отсек с установленным вторым рядом сидений до верхнего края спинок или по оконную линию. Таким образом вычисляется минимальный размер багажника.
Чтобы узнать максимальный объем со сложенным задним диваном, то пространство заполняется под потолок. Именно такой способ измерения придумали немцы из VDA (Verband der Automobielindustie — Союз автомобильной промышленности Германии), и он уже давно взят на вооружение всем европейским автопромом.
Проверка «американцев»
Второй вариант проверить габариты багажника гораздо сложнее, потому что требуется целый набор емкостей разного размера — от 229х483х610 мм до 152х114х325 мм. Каждая из них соответствует параметрам стандартных поклаж — чемоданам, сумкам, чехлам и т. д. А набор в целом равен определенному количеству литров. Конечный результат замеров зависит от того, сколько их влезет в грузовой отсек. Такой мудреный способ придумали американцы из SAE (Society of Automotive Engineers — Общество Автомобильных инженеров).
Какой способ точнее
Результаты замеров одного и того же грузового отсека по стандартам VDA и SAE всегда разные. Например, в седане объем багажника по европейской версии будет в среднем на 10—15% превышать американскую. Ведь маленьких кирпичиков туда влезет больше, чем разноразмерных чемоданов и сумок. Поскольку габариты самой крошечной из них в любом случае превышают литровый объем. А так как обычно мы заполняем машину не кирпичами, а багажом, то американский метод замера SAE соответствует действительности больше, чем европейский VDA.
Но это касается седанов. С автомобилями в пятидверном кузове все не так просто. В США и Канаде объем багажника универсалов и SUV измеряется с учетом высоты от пола до потолка, а в хетчбэках фиксируется пространство до верхнего края передних сидений при сложенных задних. В связи с этим по стандарту SAE величина грузового отсека в пятидверках всегда превышает европейский VDA. Ведь, как уже было сказано выше, у нас такой замер ограничен спинками задних сидений и высотой от пола до багажной полки.