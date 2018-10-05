По кирпичику: как самостоятельно проверить официальные размеры багажника

Напрасно вы думаете, что для точности измерения можно обойтись одной рулеткой и вспомнить школьную геометрию. Придется запастись кирпичиками или коробочками определенного размера и посчитать, сколько их влезет в багажное отделение вашего автомобиля. Все зависит от того, по какой системе фиксировался его объем — американской или европейской.

Проверка «еропейцев»

В первом случае понадобятся кирпичики габаритами 50х100х200, объем которых равен одному литру. Если у вас хетчбэк, универсал или SUV, то ими необходимо заполнить грузовой отсек с установленным вторым рядом сидений до верхнего края спинок или по оконную линию. Таким образом вычисляется минимальный размер багажника.

Чтобы узнать максимальный объем со сложенным задним диваном, то пространство заполняется под потолок. Именно такой способ измерения придумали немцы из VDA (Verband der Automobielindustie — Союз автомобильной промышленности Германии), и он уже давно взят на вооружение всем европейским автопромом.