До чего доводит тюнинг: построен Suzuki Swift с водительским креслом по центру

Suzuki Swift с индексом TRB-04 примет участие в одном из самых значимых гоночных событий в Стране восходящего солнца — в соревнованиях Super Lap Battle на треке Tsukuba Circuit. Отметим, что автогонки time-attack не подразумевают прямую борьбу между машинами, которым нужно просто пройти круг за лучшее время.

Аббревиатура TRB расшифровывается как Tsukuba Record Breaker. Под этой аббревиатурой у HKS проходят все машины, которые участвуют в соревновании. В данном случае инженеры максимально сбросили вес хетчбека: убрали из салона все лишнее, а некоторые металлические кузовные детали заменили на панели из углепластика. Кроме того, «бешеный» хетч получил оригинальный аэродинамический обвес.

Информацией о мощности мотора своего детища японские тюнингеры не поделились. Но эксперты утверждают, что под капотом усовершенствованной «трехдверки» установлен двигатель, которым оснащали Lancer Evolution, и его отдача может быть как 300 «лошадей», так и 800.