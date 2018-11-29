АВТОВАЗ отзывает более 3000 автомобилей

Фото: LADA
АВТОВАЗ объявил об отзыве 3300 автомобилей LADA 4x4, которые были проданы с апреля текущего года по настоящий момент. Причиной сервисной кампании послужил заводской брак в механизме рулевого управления.
Светлана Ермолаева

В результате проверок, специалисты бренда выяснили, что на некоторых металлических деталях могут образоваться трещины. В крайнем случае это может привести к разрушению составляющих системы. Для решения проблемы, производитель проверит состояние комплектующих и при необходимости заменит испорченные.

Представители Волжского автозавода оповестят владельцев внедорожников LADA 4x4 с возможным дефектом и пригласят в дилерский автосервис.

Чтобы не дожидаться официального оповещения, можно и самостоятельно узнать, попадает ли «вездеход» под акцию или нет. Для этого достаточно просто заглянуть на сайт Федерального агентства «Росстандарт» и найти нужный список VIN неисправных авто. Если при сравнении идентификационных номеров нашлось совпадение, нужно связаться с ближайшим дилером и записаться на ремонт. Работы и запчасти предоставляются владельцу бесплатно.

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29 ноября 2018
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