АВТОВАЗ отзывает более 3000 автомобилей

В результате проверок, специалисты бренда выяснили, что на некоторых металлических деталях могут образоваться трещины. В крайнем случае это может привести к разрушению составляющих системы. Для решения проблемы, производитель проверит состояние комплектующих и при необходимости заменит испорченные.

Представители Волжского автозавода оповестят владельцев внедорожников LADA 4x4 с возможным дефектом и пригласят в дилерский автосервис.

Чтобы не дожидаться официального оповещения, можно и самостоятельно узнать, попадает ли «вездеход» под акцию или нет. Для этого достаточно просто заглянуть на сайт Федерального агентства «Росстандарт» и найти нужный список VIN неисправных авто. Если при сравнении идентификационных номеров нашлось совпадение, нужно связаться с ближайшим дилером и записаться на ремонт. Работы и запчасти предоставляются владельцу бесплатно.