Новый Mercedes-Benz GLE покорил Париж

Новый Mercedes-Benz GLE по сравнению со своим предшественником немного подрос, растянув колесную базу на 80 мм (до 2995 мм). Больше всего от этого выиграют пассажиры второго ряда, получив дополнительные 69 мм пространства для ног. Рослые граждане также почувствуют себя в новом GLE более комфортно, поскольку высота потолка салона модели увеличилась на 33 мм.

Кроссовер будет выпускаться в как в пяти-, так и в семиместном вариантах.

Центральная консоль машины радикально отличается от имевшейся у модели-предшественницы: инженеры объединили виртуальную «приборку» и экран мультимедийной системы в один огромный горизонтально вытянутый дисплей. Поменяло внешность и трехспицевое рулевое колесо. По-новому оформлен селектор переключения передач на центральном тоннеле.

Линейка силовых агрегатов будет состоять из шести- и восьмицилиндровых моторов. Однако на данный момент доподлинно известно лишь об одной силовой установке: трехлитровом бензиновом 367-сильном турбомоторе, агрегатированном с 22-сильным стартер-генератором. В трансмиссии Mercedes-Benz GLE будет трудиться девятиступенчатая автоматическая коробка передач.