Лишение прав или штраф: как добиться, чтобы гаишник выбрал минимально возможное наказание

Понятное дело, буква закон беспристрастна, но «приговор» в любом случае выносят люди. Какое наказание постигнет нарушителя ПДД, зависит не только от обстоятельств случившегося и тяжести его вины, но и банально — от настроения должностного лица. А на его расположение духа может напрямую повлиять поведение гражданина.

Согласитесь, разница между штрафом в 5000 рублей и лишением «прав» на полгода весьма ощутима. А, например, именно такие варианты наказания фиксирует статья 12.9 КоАП за превышение скорости более чем на 80 км/ч. Но если лишать водительского удостоверения в праве только судья, то назначать штрафы и выбирать между предупреждением и денежным взысканием могут сотрудники ГИБДД.