Лишение прав или штраф: как добиться, чтобы гаишник выбрал минимально возможное наказание

Многие статьи КоАП РФ фиксируют,так называемую,вилку штрафов, благодаря которой у представителя правоохранительных органов есть возможность выбрать между мягким и более жестким вариантом наказания нарушителя. Каким образом водитель может добиться от стража порядка снисхождения и обойтись «малой кровью», разобрался портал «АвтоВзгляд».
Понятное дело, буква закон беспристрастна, но «приговор» в любом случае выносят люди. Какое наказание постигнет нарушителя ПДД, зависит не только от обстоятельств случившегося и тяжести его вины, но и банально — от настроения должностного лица. А на его расположение духа может напрямую повлиять поведение гражданина.
Согласитесь, разница между штрафом в 5000 рублей и лишением «прав» на полгода весьма ощутима. А, например, именно такие варианты наказания фиксирует статья 12.9 КоАП за превышение скорости более чем на 80 км/ч. Но если лишать водительского удостоверения в праве только судья, то назначать штрафы и выбирать между предупреждением и денежным взысканием могут сотрудники ГИБДД.
Признать вину
Прежде всего, если вы действительно нарушили ПДД, следует тут же признать свою вину и сообщить об этом инспектору ГИБДД. Искреннее сожаление и обещание, что впредь вы постарайтесь не нарушать Правила в глазах любого полицейского только прибавит вам уважения, нежели вы начнете юлить и оправдываться. Конечно, до унизительного самобичевания опускаться не стоит, но расставить акценты по справедливости необходимо.
Вежливо общаться
Ни в коем случае не заискивайте перед стражем порядка, не пытайтесь шутить и заводить с ним разговоры на посторонние темы. Ведь у каждого человека свое чувство юмора, и нужно быть хорошим психологом, чтобы уметь поднять настроение незнакомого гаишника с помощью шутки. В любом случае соблюдайте субординацию, не допускайте панибратства и фамильярности, держитесь предельно вежливо, сохраняйте спокойствие и будьте доброжелательны. В стрессовой ситуации не поддавайтесь на провокации и уж точно не грубите полицейскому — это, понятное дело, только усложнит ваше положение.
Представьте, что инспектор ГИБДД уже согласился отпустить вас, ограничившись устным предупреждением, но в определенный момент во время разговора увидел на вашей машине грязные нечитаемые номера или непристегнутого пассажира на переднем сиденьи. Согласитесь, что в этом случае его доброжелательное настроение может смениться праведным гневом. Так что соблюдайте все Правила дорожного движения и в соотвествии с ними содержите автомобиль.
Что категорически нельзя делать
Ни при каких обстоятельствах не стоит хамить. Любое бранное слово, адресованное стражу порядка, может квалифицироваться как оскорбление или хулиганство. Статья 319 Уголовного кодекса за публичное оскорбление сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей налагает на виновника штраф в размере от 2500 до 40 000 рублей. Забудьте о любых попытках дать взятку — это может обернуться гораздо более суровыми санкциями, так как речь идет уже об уголовном преступлении и реальном сроке заключения до двух лет.