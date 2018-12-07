Как моторное масло убивает двигатель зимой

Конечно, если вдруг вы преследуете цель как можно быстрее угробить силовой агрегат в своем авто, самым эффективным способом будет вовсе не заливать туда моторное масло или заправить его водой из-под крана или сладкой газировкой. А если вам необходимо, чтобы двигатель некоторое время помучился, можно попросту не менять масло дольше указанного срока, не доливать его до нужной отметки на щупе, либо наоборот — перелить сверх нормы.

Верная смерть мотору гарантирована даже если речь идет о новом масле — главное, чтобы оно было куплено вслепую без особого внимания к этикетке на канистре. Для этого достаточно, чтобы техническая жидкость не соответствовала требованиям, указанным в инструкции производителем вашего автомобиля. А уж если зимой вам попалось летнее масло, то надолго «железного сердца» уж точно не хватит.