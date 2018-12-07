Как моторное масло убивает двигатель зимой

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Как известно, от моторного масла зависит ресурс силового агрегата. Поэтому каждый автовладелец должен знать нюансы выбора этого важнейшего расходного материала. Ведь фрикционная жидкость, несоответствующая необходимым характеристикам двигателя, будет медленно, но верно его убивать. Причем зимой процесс уничтожения ускоряется в разы.
Иван Флягин

Конечно, если вдруг вы преследуете цель как можно быстрее угробить силовой агрегат в своем авто, самым эффективным способом будет вовсе не заливать туда моторное масло или заправить его водой из-под крана или сладкой газировкой. А если вам необходимо, чтобы двигатель некоторое время помучился, можно попросту не менять масло дольше указанного срока, не доливать его до нужной отметки на щупе, либо наоборот — перелить сверх нормы.

Верная смерть мотору гарантирована даже если речь идет о новом масле — главное, чтобы оно было куплено вслепую без особого внимания к этикетке на канистре. Для этого достаточно, чтобы техническая жидкость не соответствовала требованиям, указанным в инструкции производителем вашего автомобиля. А уж если зимой вам попалось летнее масло, то надолго «железного сердца» уж точно не хватит.

Вязкость

Вязкость, которая определяется по классификации SAE, считается едва ли не самой важной характеристикой моторных масел. Жидкий продукт наиболее устойчив к отрицательным температурам, но в то же время он сильнее изнашивает двигатель. Густой — наоборот. Так что в морозы летнее вязкое моторное масло загустеет еще больше и потеряет свои полезные свойства.

Как определить вязкость

Зимнее масло определяется по букве W (Winter), а цифра перед ней указывает на предельную температуру, при которой оно загустеет. Чтобы узнать при каких конкретно морозах продукт застынет, необходимо от этого числа отнять 35. Например при маркировке 10w, максимально допустимая температура использования составит −25 градусов по Цельсию (10−35 = −25). Летнее масло может обозначаться индексом SAE 50, где цифры указывают на предельный высокотемпературный рубеж. В данном случае это +45 градусов по Цельсию.

Условно говоря, такой показатель можно определить путем вычета от указанной цифры числа 5. Например, SAE 30 — это +25 градусов, SAE 40 — +35 и т. д. Всего насчитывается восемь типов масла для теплого сезона — 8, 12, 16, 20, 30, 40, 50, 60. Всего насчитывается шесть типов зимнего масла — 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W.

Есть еще и всесезонный продукт. Например, масло с обозначением 0w—40, можно использовать при температурах от −35 до +35 градусов по Цельсию. Не секрет, что жидкостью такого типа испортить двигатель будет сложнее.

Качество масел

В требованиях производителя машин к использованию моторного масла указывается не только его вязкость, но и, так называемая, «группа качества», которая обозначается индексом. Например — API SL/SM/SN или ACEA A3/A5. Рядовому потребителю необязательно разбираться во всех этих сложных аббревиатурах, но, если он не враг своей машине и все-таки хочет, чтобы ее сердце стучало долго, необходимо, чтобы все буквы и цифры на этикетке канистры совпадали с инструкциями от производителя автомобиля.

Шансы нарваться на «паленый» продукт, где все указанные характеристики не соответствуют содержимому, всегда выше в различных придорожных ларьках, мелких магазинах или при любой покупке с рук «по-дешевке». Качественное масло гарантируют официальные дилеры, которые продают его в своих фирменных магазинах.

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7 декабря 2018
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