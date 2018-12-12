У кроссовера Lifan Myway появились проблемы с электрикой

Все дело в том, что у автомобиля может перегореть предохранитель генератора. При этом электрическая сеть сохраняет свою функциональность, однако аккумулятор перестает получать энергию и довольно быстро разряжается. Чтобы решить этот вопрос, необходимо заменить бракованный предохранитель на новую деталь.

Представители бренда оповестят всех владельцев китайских «паркетников» по телефону или письменно и предложат записаться в дилерский сервис. Узнать, попадает ли авто под сервисную акцию, не дожидаясь официального приглашения, достаточно просто. Нужно только найти на сайте Федерального агентства «Росстандарт» список с идентификационными номерами неисправных машин и сверить с ним VIN вашего «китайца». Если совпадение найдено, надо позвонить ближайшему дилеру и назначить время ремонта. Работы и запчасти производитель предоставляет бесплатно.

А между тем, несмотря на популярность бренда, продажи его продукции у нас начинают падать. В ноябре реализовали только 1100 машин Lifan, что на 37% меньше прошлогодних показателей. Неужели народ наконец-то понял, что не стоит тратиться, пусть и не на дорогую, но откровенно низкосортную китайскую продукцию.